Victorieux de ses deux dernières sorties, Reading FC a calé. Mais pour que cela arrive aux hommes de Paul Ince, il fallait se frotter à un adversaire qui n’a plus perdu depuis sept matchs. Opposés à Norwich ce mardi soir pour le compte de la 13e journée de Championship, les Blades se sont en effet contentés du point du nul.

Mené après à la 50e minute sur une réalisation de Grant Hanley, Reading a revenu au score dans l’heure de jeu grâce à Jeff Hendrick (60e). Un résultat qui permet à Loum Ndiaye, Amadou Mbengue et leurs partenaires de s’accrocher à la deuxième place du classement, à égalité de points avec Sheffield United, battus par QPR (0-1).

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 1-1 Norwich City@JeffHendrick92's first goal in the hoops earns us a well-deserved point against the Canaries.

Cracking support tonight 👏#REANOR | 1-1 pic.twitter.com/SQOr1nLq8g

— Reading FC (@ReadingFC) October 4, 2022