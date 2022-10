Le journaliste sportif et ancien de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) Adama Ndione a jugé le onze de l’équipe nationale du Sénégal concocté par les internautes de wiwsport.com à l’issue d’un vote organisé sur notre plateforme.

L’expert en football a approuvé en grande partie les choix des internautes même s’il a opéré quelques changements dans l’équipe type des Lions pour le mondial Qatari.

Le onze type choisi par les internautes de wiwsport est cohérent. C’est l’avis de Adama Ndione suiveur de l’équipe nationale du Sénégal depuis des années et auparavant journaliste à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS). « Juste deux remarques (à soulever), personnellement je mettrais Pape Guéye titulaire et Idrissa Gana Gueye remplaçant. Je doute du positionnement de Moussa Niakhaté qui est plus un axe gauche ou un arrière gauche. Il ne faut pas oublier que Ballo (Fodé) est là et tout dépendra du sort de Saliou Ciss » a t’il détaillé.

Pour étayer ses propos sur son choix de mettre le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille à la place de « vieux briscard » Gana Gueye, Adama Ndione met en avant la verticalité de Pape Gueye qui selon lui apporte « plus d’impact et de verticalité dans la projection ». « Je pense que Guéye (Pape) est plus apte physiquement et apporte plus d’impact dans la projection verticale et la prise d’initiative. Je trouve que Gana s’implique de moins en moins dans la prise d’initiatives et la construction du jeu, en plus d’un jeu devenu de plus en plus simpliste. En tant que relayeur, Pape Gueye prend plus d’initiatives que Gana en plus d’être plus jeune et plus déterminé » a assuré l’homme qui a été décoré de l’Ordre National du Mérite cette année.

👥🇸🇳 Mondial 2022 – Quel onze des Lions au Qatar ? Les internautes font leur choix ! ➕https://t.co/z9iQhSYLNp pic.twitter.com/tc8iWv4CLO — wiwsport (@wiwsport) October 4, 2022

wiwsport.com