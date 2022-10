Ce week-end s’est déroulé au stadium Amadou Barry, le tournoi national qualificatif pour la coupe du monde de Teqball. Le club de Guédiawaye Jappo Teqball club a remporté toutes les finales.

En single hommes, doubles hommes et mixte hommes, Jappo Teqball Club a tout raflé. ADEC, Jumemga et Ecobateqball n’ont pas réussi à évincer le double champion en titre, en single et double.

Comme en décembre passé à Gliwice, Mame Cheikh Fam qui s’était arrêté en huitième de finale aux championnats du Monde va encore représenter le Sénégal à ces joutes en simples. Suite à des problèmes d’obtention de visa, le Sénégal était forfait en double et n’avait pas encore entamé la compétition en mixtes. Pour l’édition 2022, il devrait compter sur les 4 représentants pour participer à 3 catégories.

La prochaine édition est prévue du 23 au 27 novembre, avec cinq titres mondiaux en jeu : simples et doubles masculins et féminins, et double mixte. Organisés pour la première fois en Allemagne, les Mondiaux de Teqball auront lieu dans la Kia Metropol Arena, une salle polyvalente parmi les plus modernes d’Allemagne.

