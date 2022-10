Dans le cadre du choc de la 4e journée du championnat marocain entre le Wydad Athetic vainqueur de la Ligue des Champions Africaine et la Renaissance Sportive de Berkane champion de la Coupe de la Caf, Junior Bouly Sambou s’est illustré grâce à un but inscrit à la 12e minute de jeu.

L’ancien artificier du Jaraaf de Dakar a été déterminant lors de la victoire de son équipe ce dimanche face Rs Berkan en championnat. Au stade Mohamed V de Rabat, Junior Bouly Sambou a montré la voie à ses coéquipiers en inscrivant un but en début de match avant que Jalal Daoudi ne corse le score à 2-0. Deux buts en quatre journées de championnats pour le jeune attaquant sénégalais qui s’impose de plus en plus comme indispensable sur le front de l’attaque du Wydad.

Avec cette victoire le Wac caracole en tête du championnat avec 10 points à égalité de points avec Aussi Loin et Oc Safi.

Goaaal bouly junior saaambou 🇸🇳 1-0 pic.twitter.com/KGG0c9nIve — Wydad Shorts (@wydadshorts) October 2, 2022

