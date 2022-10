Après deux semaines de pause pour les sélections, le football de clubs a fait son retour ce week-end, particulièrement en Europe. L’occasion pour voir briller de nombreux Sénégalais. En voici les meilleurs dans notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 4-2-3-1.

SENY DIENG déterminant

Si Queens Park Rangers est allé s’imposer sur la pelouse de Bristol City ce samedi (2-1), c’est parce qu’aussi son portier international sénégalais était une nouvelle fois au rendez-vous. Seny Dieng est bien rentré dans son match et a évité l’ouverture du score pour Bristol en effectuant un arrêt réflexe monstrueux devant Zak Vyner en début de première période. Il est impliqué sur le but du 2-0 pour QPR avec une longue et superbe relance vers l’attaque. Il ne peut faire grand-chose sur le but concédé de son équipe.

FORMOSE MENDY toujours présent

De retour en club après avoir connu ses deux premières sélections en Equipe Nationale durant la dernière trêve internationale, le jeune arrière-latéral droit confirme. Lors de la victoire face à Rodez ce samedi (1-0), l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam a été l’une des satisfactions d’Amiens SC. Il a commencé sa rencontre par un tacle salvateur devant Lorenzo Pajot sur la première action offensive du match. Tout au long de la rencontre, Formose n’a cessé d’être ce joueur difficile à bousculer dans son couloir. Il est auteur de 2 dégagements, 3 interceptions, 6 duels remportés sur 7.

MAMADOU MOUSTAPHA MBOW remarquable

En partie grâce à son jeune défenseur central sénégalais, le RFC Seraing a fait sensation en ouverture de la 10e journée de Pro League de Belgique en allant s’imposer sur la pelouse du Standard Liège (2-0). Le joueur prêté par le Stade de Reims a été monstrueux en défense (3 dégagements, 2 tirs bloqués, 1 interception, 1 tacle) mais aussi en attaque. Monté d’un cran tel en attaquant, il est opportuniste sur un mauvais renvoi de la défense du Standard et ouvre le score de ce match avec un plat du pied imparable pour le gardien adverse. Son expérience belge devrait évidemment lui servir pour revenir la saison prochaine et gagner une place au Stade de Reims.

PAPE ABOU CISSÉ

De retour dans le onze titulaire de l’Olympiacos en l’absence notamment d’Ousseynou Ba, blessé, Pape Abou Cissé a retrouvé de meilleures sensations contre l’Atromitos FC ce dimanche (2-0). Le défenseur sénégalais a emmené les deux premières occasions du match avec deux coups de tête après 12 minutes de jeu, l’un arrêté par le gardien adverse et l’autre qui passe juste à côté des buts. Et en plus d’avoir été très en vue en attaque, avec notamment 2 passes clés, PAC n’a pas raté ses tâches en défense. Il a remporté la plupart de ses duels et est auteur de 3 dégagements, 1 tir bloqué et 1 interception. Cette prestation devrait lui faire beaucoup de bien.

FODÉ BALLO-TOURÉ voit but

Que dire si ce n’est que le Milanais de 25 ans a réussi son baptême du feu pour sa première titularisation de la saison ! Face à Empoli, le Champion d’Afrique a certes eu des difficultés mais a quand même été à la hauteur. En fin de première période, il réussit un remarquable retour en contrant une frappe de but de Nicolas Haas pour éviter l’ouverture du score contre son équipe. Ensuite quoi ? En toute fin de match, au bon moment et au bon endroit, à la réception d’une tête de Rade Krunic, il marque le 2-1 super important pour l’AC Milan, son premier but en carrière professionnelle.

IDRISSA GUEYE précieux

Qu’est-ce que son arrivée fait du bien à Everton. Si ses récentes performances en sélection sont en deçà de la moyenne, le milieu de terrain de 33 ans démontre chez les Toffees qu’il n’a pas encore perdu de sa superbe, surtout quand il est aligné comme récupérateur. Son match contre Southampton (victoire 2-1) ce samedi en est une nouvelle preuve. Présent un peu partout sur le terrain, Gana a apporté une énorme stabilité dans l’entrejeu de son équipe. Il a touché beaucoup de ballons (72) et réussi 87% de ses passes. Un grand match de sa part avec 3 tacles reçus, 2 dégagements, 2 interceptions, 4 tacles.

CHEIKH NIASSE, distributeur

Pour la énième fois cette saison, le milieu de terrain de 22 ans a apporté sa bonne touche aux Young Boys, vainqueurs de Lucerne ce dimanche (2-1). Dès la 2e minute, l’ancien joueur de Lille lançait parfaitement Lewin Blum avec une longue relance et permettait au jeune latéral droit suisse de créer la première grosse occasion du match. Même s’il a quand même commis quelques erreurs et de pertes de balles qui pouvaient valoir cher à son équipe, il a été précieux dans la construction de nombreuses situations offensives. Dans la lignée de son début de saison.

MAMADOU COULIBALY omniprésent

Après un match raté contre Pérouse avant la trêve internationale, le joueur prêté par la Salernitana a effectué un retour revanchard avec Ternana samedi, lors du déplacement sur la pelouse de Citadella. Très présent sur les phases offensives, il n’est pas loin de délivrer une passe décisive dans les premières minutes. Mais en plus d’avoir été impressionnant et efficace pour Ternana (1 passe clé, 2 dribbles, 2 interceptions, 2 tacles et 6 duels gagnés), il se fait voir au marquage en mettant fin au suspense dans ce match avec son deuxième but de la saison en Championnat. C’est du grand Mamadou Coulibaly.

ISMAÏLA SARR brillant

Loin du niveau du joueur en Equipe Nationale, particulièrement lors de la dernière trêve internationale. Justement, à défaut de briller contre l’Iran, il éclabousse de son talent face à Stoke City ce dimanche. L’ailier sénégalais de 24 ans a simplement été excellent lors de la victoire de Watford au bet365 Stadium (4-0). Sur un amour de centre de Hassane Kamara, c’est lui-même qui ouvre le score dès la 12e minute en marquant de la tête son troisième but cette saison. Juste après ce but, il n’est pas loin d’inscrire un doublé, mais son action finit sur le poteau droit de Stoke City. Puis, sur sa troisième passe décisive de l’exercice en cours, il permet à Issouf Vakoun Bayo d’inscrire le 3-0. En plus d’un but et d’une passe décisive donc, son excellent match est conclu par 3 passes clés, 4 tirs, dont 2 cadrés, 3 dribbles.

SADIO MANÉ retrouve le sourire

Repositionné en ailier gauche, l’attaquant sénégalais a semblé retrouver ses repères face au Bayer Leverkusen (4-0) vendredi et aura réalisé un bon match qui lui permet notamment de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 21 août dernier, soit 6 matchs de suite sans marquer. Après de nombreux efforts, l’ancien joueur de Liverpool finissait par se faire récompenser par un but plein de sang-froid à la 39e minute. Puis, comme souvent cette saison, il se voyait refuser un doublé pour une faute quelques secondes plus tôt de Matthijs de Ligt sur Odilon Kossounou juste avant l’heure de jeu. Il a joué à sa position et un match qui devrait lui permettre de retrouver la confiance dans des semaines décisives.

PAPISS DEMBA CISSÉ efficace

C’est comme le vin ; plus il est vieux, meilleur il est ! Emmené à l’Amiens Sporting Club pour apporter son expérience et son grand vécu, l’attaquant de 37 ans tient parfaitement ce rôle depuis son arrivée. Face à Rodez ce samedi, il est devenu plus que jamais le plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue 2 BKT en inscrivant l’unique but de la victoire amiénoise, le seul tir cadré de l’ASC dans ce match. Avec deux buts et une passe décisive en trois matchs, son apport est déjà indéniable et il ne compte sans doute pas baisser le pied lors des prochaines semaines.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

