Dans le but de pérenniser la mémoire de Feu Pape Diouf décédé en 2020, José Djati, journaliste sportif ivoirien, a institué un Prix du nom de l’ex-président de l’Olympique de Marseille à l’endroit des journalistes africains de sport.

Mettre en avant les connaissances des journalistes de sport tout en célébrant la mémoire d’un illustre devancier qui a installé son patronyme dans les mémoires. C’est l’objectif du Prix Pape Diouf du Journaliste Africain pensé par José Djati, journaliste ivoirien de sport.

Face à la presse nationale et internationale, l’auteur du livre « Pape Diouf : De vous à moi » a évoqué les raisons qui ont suscitées la création de ce concours visant à tester les connaissances des journalistes africains sur les lois du football. « Un an après le décès de Pape Diouf, l’idée de ce prix est venue en vue de pérenniser la mémoire de cet ancien journaliste sportif. C’est un concours qui va durer une demi-journée, basé sur la connaissance des lois de jeu du football », a-t-il déclaré

Heureuse de la démarche, l’Union Nationale de la Presse Sportive de CI a décidé de soutenir ce projet qui va participer au renforcement des capacités des journalistes. « Nous adhérons à ce projet surtout qu’il porte le nom de quelqu’un de rigoureux. C’est un outil de formation sur lequel nous mettons un accent. C’est un prix qui va valoriser le journaliste de sport, ce qui rejoint un pan de notre action », a affirmé Katy Touré Kodo, présidente de l’Union Nationale de la Presse Sportive de Côte d’Ivoire (UNPSCI).

Prévu pour le 5 novembre 2022, ce concours réservé exclusivement aux journalistes ivoiriens de sport permettra d’honorer le lauréat qui sera doté d’une enveloppe de 500.000 FCFA en plus de matériels professionnels liés à son segment d’exercice. La période d’inscription (gratuit) s’ouvre le 5 octobre 2022 auprès du secrétariat de l’UNPSCI.

Ce concours qui mettra en exergue les lois du football n’a pas laissé la Fédération Ivoirienne de Football insensible. Et même s’il a précisé que sa présence n’était qu’à titre personnel, Abdoulaye Diabaté, membre du Comité Exécutif de la FIF, et proche de feu Pape Diouf a loué l’entreprise de José Djati. « Je loue cette belle initiative qui tient à magnifier Pape Diouf que j’ai eu à côtoyer de son vivant. Cette initiative venant d’un ivoirien est à saluer. Nous apprécions les journalistes sportifs à travers les commentaires et les écrits mais avec ce prix, il y aura encore plus d’estime », a souligné le président de Lanfiara FC logé en Ligue 2 du football ivoirien.

Le Prix Pape Diouf du Journaliste Africain dont la première édition démarre à Abidjan sera élargi les prochaines éditions à plusieurs pays africains, à commencer par le Sénégal, pays d’origine de l’illustre disparu. Pour rappel, Pape Diouf s’est éteint le 31 mars 2020 à Dakar. Journaliste Sportif puis agent de joueurs, il a été président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009.

Sport Ivoire CI