Les ratés de Nicolas Jackson n’inquiètent pas Unai Emery. L’entraîneur de Villarreal a réitéré sa confiance envers le jeune attaquant sénégalais.

Unai Emery fait plus que jamais confiance à son jeune attaquant. Malgré deux occasions nettes ratées par l’ancien joueur du Casa Sports ce samedi face à Cádiz (0-0), l’entraîneur de Villarreal n’est pas inquiet. En conférence de presse d’après-match, Unai Emery a rappelé qu’il faisait confiance à Nicolas. Pour lui, le joueur de 21 ans n’a encore que quelques détails à peaufiner.

« Nicolas Jackson se trouve dans un processus, reconnaît une nouvelle le technicien basque. Je ne sais pas s’il marquera un jour le nombre d’occasions qu’il génère, mais je suis sûr que le jour qu’il commencera à les marquer, on parlera de ses chiffres. J’aimerais que ce soit maintenant, mais il est dans un processus et il doit continuer à travailler. Il apporte beaucoup, avec et sans ballon. »

Néanmoins, si on prend l’exemple avec Boulaye Dia, qui a très souvent été défendu par Unai Emery avant de plier bagages cet été, Nicolas Jackson devrait faire vite pour retrouver de l’efficacité. D’autant plus que la concurrence est force dans l’attaque. Depuis l’entame de cette saison, le Sénégalais a participé à tous les matchs de Villarreal (11), marquant un but et délivrant une passe décisive.

wiwsport.com