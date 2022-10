Le tournoi national qualificatif pour les championnats du monde de Teqball a démarré hier samedi au stade Amadou Barry et va se poursuivre ce dimanche.

Le stade Amadou Barry de Guédiawaye a abrité le tournoi national qualificatif pour les prochains championnats du monde de Teqball prévus en 2023. Cette discipline qui ressemble à une combinaison de football et de tennis de table, avec jusqu’à quatre joueurs entourant une table incurvée, faisant des volées et faisant aller et venir le ballon, s’installe de plus en plus au Sénégal.

À l’issue de la journée d’hier, 4 équipes ont décroché leurs qualifications pour le dernier carré d’as, en Sigle et en Double. Il s’agit de la formation de Guédiawaye Jappo Saam Teqball Club, de Jumenga, de l’école Teqball Club et d’ADEC Teqball Club. Les demi-finales vont se jouer ce dimanche toujours au stade Amadou Barry. Et la finale mixte mettra aux prises le Jumenga à JAPPO.