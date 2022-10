Les amateurs de lutte ne pouvaient pas rêver mieux. Dimanche prochain, la structure Gaston Production va tenir une journée face à face. Au menu, quatre duels dont celui de Balla Gaye 2 et de Boy Niang.

Initialement prévu hier samedi, le face-à-face entre Balla Gaye 2 et Boy Niang a été finalement reporté. Cependant, la structure Gaston Production a bien trouvé les moyens de se rattraper puisqu’une soirée de rêve sera organisée dimanche prochain. A cet effet, la bande à Gaston Mbengue va lancer en grande pompe plusieurs de ses combats.

Les férus de la lutte auront droit à un avant-goût de l’une des affiches phares de la saison prochaine qui mettra aux prises Balla Gaye 2 et Boy Niang, programmée en janvier 2023.

Le combat entre Sa Thiès et Reug- Reug qui s’annonce dantesque au vu de la fougue des deux lutteurs sera également au menu. Le frère de Balla Gaye 2 et le tombeur de Batradz en MMA vont se croiser à nouveau.

Franc et Forza ainsi que Marley et Sokh seront respectivement le troisième et quatrième face-à-face de la soirée. À noter que le lieu de la rencontre n’a pas été précisé mais l’événement sera en direct sur la chaîne YouTube de Gaston production.

wiwsport.com