Fodé Ballo Touré affirme avoir versé des larmes après avoir marqué un but pour la première fois de sa carrière professionnelle, hier, à l’occasion de la rencontre entre Empoli et AC Milan.

Alors que Milan se dirigeait vers un court succès, la fin de match a été animée. Empoli a d’abord égalisé par Nedim Bajrami et bien cru arracher le nul. Mais dans le temps additionnel, Fodé Ballo-Touré a surgi pour redonner l’avantage aux Lombards, avant que Raphaël Leão ne termine le travail. Scellant définitivement la victoire des coéquipiers du Sénégalais qui dans la foulée renouent avec. La victoire après leur défaite à domicile contre Naples. À la fin de la rencontre, Fodé Ballo Touré, buteur pour la première sous les couleurs Milanais et de sa carrière professionnelle, est revenu sur ses moments.

« Je suis très content, c’est mon premier but et j’ai versé quelques larmes », a déclaré Ballo-Touré sur Sky Sport Italia. Remplaçant Théo Hernandez blessé, le latéral gauche sénégalais était titulaire pour la première fois cette saison avec l’AC Milan. « Je travaille toujours dur à l’entraînement et aujourd’hui… golazo ! Je dédie le but à ma mère ».

wiwsport.com