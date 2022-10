De retour au Stade Père Fayard, Awa Diakhaté a marqué l’unique but de l’OM face à Le Puy ce dimanche (1-0). Elle permet aux Olympiennes d’enchaîner un quatrième succès en D2 Féminine.

Les week-ends passent et se ressemblent pour Ndeye Awa Diakhaté et l’Olympique de Marseille. Ce dimanche en début d’après-midi, l’OM Féminines affrontait Le Puy Foot pour le compte de la 4e journée de D2 Féminine. Les Olympiennes ont fait la différence grâce à leur milieu de terrain internationale sénégalaise.

Pour son retour au Stade Père Fayard, où elle a brillait la saison dernière à son arrivée en Europe, Ndèye Awa Diakhaté a marqué le but de l’OM à la 52e minute, inscrivant au passage son 5e but de la saison. Au classement l’OM Féminines poursuit son sans-faute avec quatre victoire en quatre journées et zéro but encaissé.

À noter que Mama Diop, auteure de cinq buts lors des trois premières journées, était bien titulaire pour cette rencontre face à Le Puy Foot. En revanche, la défenseuse Mbayang Sow était absente.

⏱ 90’ | #LPF43OM 0️⃣-1️⃣ C’est 𝗧𝗘𝗥-𝗠𝗜-𝗡𝗘́ ! Nos Olympiennes ont fait le 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 et empochent une 4️⃣ème 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 consécutive !

— OM Féminines (@OMfeminines) October 2, 2022

wiwsport.com