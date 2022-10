Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich de Sadio Mané. Avant la réception du Viktoria Plzen mardi en Ligue des Champions, le champion d’Allemagne en titre a officiellement annoncé les tests positifs au Covid-19.

Il s’agit du milieu polyvalent Joshua Kimmich (27 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) et de l’attaquant Thomas Müller (33 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison).

Tous les deux asymptomatiques, les internationaux allemands sont désormais placés à l’isolation chez eux. Bien évidemment forfaits pour cette rencontre européenne, Kimmich et Müller sont également très incertains pour le Klassiker samedi prochain sur la pelouse du Borussia Dortmund en Bundesliga.

