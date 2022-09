L’ancienne intérieure des Lionnes du Sénégal, Mame Maty Mbengue fait partie du 5 majeur de la FIBA Hall of Fame 2022, dévoilé ce vendredi par l’instance mondiale du basket.

Après Abdoulaye Sèye «Moreau» et Mathieu Faye, c’est au tour de Mame Maty Mbengue d’écrire une nouvelle page du basket sénégalais. Les deux premiers cités ont été remarquables par rapport à leurs cursus respectifs.

Abdoulaye Sèye «Moreau» fut un dirigeant émérite, arbitre de basket, président de la FIBA Afrique et de la FIBA monde, sans oublier ses fonctions de président de la Fédération sénégalaise de basket (1974-1993). Mathieu Faye a été un excellent joueur avec deux titres d’Afrobasket (1978 et 1980).

Mame Maty Mbengue est la reine des parquets d’Afrique. C’est la joueuse la plus titrée du continent avec 5 Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997 et 2001), 2 Jeux africains (1995 et 1999), sans oublier les trophées de MVP des Afrobasket 1993, 1997 et 2000. Cette distinction vient récompenser son riche palmarès.

La cérémonie d’intronisation aura lieu le 30 novembre à la Maison du basket Patrick Baumann à Mies, en Suisse. L’ensemble du groupe de la promotion 2022 est composé de joueurs et d’entraîneurs qui ont laissé des traces indélébiles sur le basket.

Voici la liste complète des intronisés qui composent la classe 2022 du Temple de la renommée de la FIBA :

Joueuses

Lisa Leslie (États-Unis)

Robyn Maher (Australie)

Catarina Pollini (Italie)

Jurgita Streimikyte-Virbickiene (Lituanie)

Mame Maty Mbengue (Sénégal)

Entraîneurs

Geno Auriemma (États-Unis)

Antonio Barbosa (Brésil)

Milan « Ciga » Vasojevic (Serbie – à titre posthume)

Maria Planas (Espagne)

V. B