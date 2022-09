Pour le retour du football en club après la trêve internationale, le Bayern Munich accueille Leverkusen ce vendredi (18h30 GMT). Sadio Mané est bien titulaire pour cette rencontre.

Tenu en échec lors des trois dernières journées de Championnat et classé cinquième, le Bayern Munich se doit de reprendre. Et l’occasion se présente dès ce vendredi soir (18h30 GMT) pour Julian Nagelsmann et ses hommes qui accueillent le Bayern Leverkusen dans le cadre de la 8e journée de Bundesliga.

Muet lors de ses six derniers matchs, Sadio Mané entent, lui aussi, reprendre du poil de la bête en retrouvant le chemin des filets. L’attaquant sénégalais, buteur avec l’Equipe Nationale, lors de la trêve internationale, est titulaire pour cette rencontre à l’Allianz Arena.

