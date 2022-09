En club comme en Equipe Nationale, les prestations de Sadio Mané font parler. Le double ballon d’or africain et meilleur joueur de la CAN 2021 n’est pas au top de sa forme. Interviewé par le quotidien Source A, Ferdinand Coly explique.

Le changement de club pourrait expliquer cette baisse de forme. Sadio Mané fait face à nouveaux défis, en plus de la « pression médiatique et psychologique » argumente Ferdinand Coly. « Il vient dans un autre environ­nement où on attend beau­coup de lui, comme leader technique du Bayern. Il vient à un nouveau poste qui n’est pas forcément son poste de prédi­lection où on lui demande de finir, il a des manquements c’est clair mais, ça n’engage en rien la qualité du joueur. On lui demande de se concentrer à la finition, mais Sadio n’est pas Lewandowski et lui n’est pas Mané aussi ».

Il ajoute : « Sadio Mané, il faut lui souhaiter un bon re­tour dans son club, mais dou­cement, sûrement retrouver la confiance avec des buts. Des fois, on le sent un peu perdu, ses coéquipiers ne le trouvent pas. Il doit faire sa place, s’imposer, marquer son territoire parce qu’il a été engagé pour ça. C’est sûr qu’il y a de la pression. A Liverpool, il y avait d’autres alors qu’au Bayern il vient pour un rôle de leader à coté de jeunes talents ».

Comme le dit souvent le coach Aliou Cissé, l’équipe tourne autour de Sadio Mané. Ainsi pour Coly, sa forme a un impact sur le contenu du match des Lions. « Sadio Mané à son meilleur ni­veau va se sentir à la partici­pation du Sénégal à la coupe du monde. Sadio Mané en demi-teinte, c’est forcément le Sénégal en demi-teinte. Donc il faut espérer qu’il se signale, sinon ça pourrait être difficile, d’où l’importance de jouer en équipe et ne pas se focaliser sur un seul joueur pour régler les problèmes ».

Notons que sur les deux matchs amicaux disputés, le Sénégal a inscrit un but sur penalty. En Championnat, il n’a plus marqué depuis son troisième but inscrit le 21 août passé.

