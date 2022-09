Les deux matchs amicaux terminés, place aux analyses des observateurs sur la préparation du Sénégal pour la Coupe du Monde. Pour l’ancien défenseur de la tanière, il y’a encore du travail à faire sur la finition et les flancs. Le coach devra aussi faire face à la problématique des joueurs sans temps de jeu en club.

Avec un match nul (1-1) face à l’Iran, le Sénégal bouclait sa préparation pour la Coupe du Monde. Dans une interview avec le quotidien Source A, Ferdinand Coly analyse cette rencontre. « On a vu de la qualité, une bonne maîtrise avec une do­mination sénégalaise. Par contre, il y a un déchet qui est là au niveau de la finition. Et en football quand vous ne fi­nissez pas, vous n’êtes pas à l’abri d’un retour du bâton et on l’a eu avec cette égalisation. Le haut niveau, si vous ne mettez pas les occasions, vous vous mettez en danger. On a aussi senti un peu de fatigue. Beaucoup de matchs ont été joués avec la Can, les qualifica­tions du mondial. En ce début de saison, certains n’ont pas encore le rythme, il faut espé­rer dans un peu plus d’un mois, qu’on puisse retrouver la fraîcheur pour performer à la coupe du monde ».

Le temps de jeu des joueurs sénégalais en club a beaucoup alimenté les débats durant ce stage de l’Equipe Nationale. Un point qu’il faut beaucoup considérer dans les choix du coach explique le Mondialiste en 2002.

« Si vous avez un ou deux joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, ça peut se com­penser. Mais qu’ils soient des joueurs d’expériences qu’on peut très rapidement mettre dans le bain. Mais on ne va pas se cacher, un joueur qui a de la compétition, c’est un joueur performant et qui est prêt quoi. Quand on est mis souvent sur le banc, il y a une petite frustration. Et en tant que compétiteur, il faut se battre pour retrouver sa place. Quand il y a un ou deux, ça peut se comprendre, mais quand il y en a plusieurs qui n’ont pas de temps de jeu en club ça devient problématique« explique t-il.

D’où l’intérêt d’intégrer très vite les nouvelles recrues dans le jeu ajoute t-il. « Ce n’est pas aussi rapidement qu’on retrouve les automatismes même s’ils sont des joueurs de qualité. Ces au­tomatismes ne se créent pas du jour au lendemain, il faut des matchs, des souffrances, du temps et malheureuse­ ment on l’a pas. Très vite la mayonnaise doit prendre forme, le mondial ce sont les meilleures équipes et la moin­dre faille sera exploitée« .

D’ailleurs, un secteur souffre de l’absence des titulaires, il faudra vite compenser ce vide. « Sur les côtés, nos deux titulaires ne sont pas là. Il faut très vite intégrer les nouveaux. Sur le côté gauche, ça fonctionnait très bien entre Sadio Mané et Saliou Ciss sur le travail de coulissage. A droite, on avait Bouna ou Sabaly avec Ismaila Sarr…donc ce n’est pas évident d’avoir tous ces automatismes. Et sans temps de jeu, sans matchs joués ensemble, c’est un peu difficile » détaille Ferdinand Coly.

wiwsport.com