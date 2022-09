Pays hôte de la 25e édition de la CAN Féminine de Handball, le Sénégal connaît son chapeau pour se rendez-vous.

Les adversaires des Lionnes en phase de groupes du prochain Championnat d’Afrique des Nations de Handball sont désormais connus. Devant accueillir la compétition du 9 au 19 novembre prochain, le Sénégal devra batailler dans la Poule C en compagnie du Cameroun, Madagascar et de la Côte d’Ivoire.

Finalistes lors de la dernière édition, les Lionnes démarreront la quête d’un premier titre continental face à Madagascar. Ce sera le 9 novembre prochain. Les filles du sélectionneur Yacine Messaoudi voudront certainement entamer de plein pied cette compétition face aux outsiders malgaches.

Les autres poules

Triple tenant du titre du Championnat d’Afrique des Nations Féminines de Handball, l’Angola défendra sa couronne dans le Groupe A devant la RD Congo, le Cap-Vert et l’Algérie. Troisième en 2021, la Tunisie fera figure de favorite dans le Groupe C face à la Guinée, le Maroc, l’Egypte et Congo Brazzaville.

🤾🏾‍♀️ Handball (F) : Le Tirage complet des Groupes de la CAN Sénégal 2022 🇸🇳

