La Place du souvenir africain sera, ce mardi après-midi, le point de convergence des amoureux de la lutte avec le premier face-à-face entre Siteu de Lansar et Papa Sow des Parcelles Assainies. Un rendez-vous lors duquel les deux athlètes se lanceront des piques.

Un an après cette fausse note, Papa Sow et Siteu vont donc se retrouver le 6 novembre pour un duel qui, on l’espère cette fois-ci, ira jusqu’au bout sans couacs. En attendant d’en découdre dans l’enceinte, les deux lutteurs vont se jauger verbalement, les yeux dans les yeux, ce mardi après-midi. Pour le premier acte de ces joutes verbales, Papa Sow et Siteu chercheront à rassurer leurs supporters.

Avec ses «indiens», de nombreux fans présents un peu partout au Sénégal, le Phénomène de Lansar sera à coup sûr porteur d’un discours va-t-en-guerre. Il a en travers de la gorge le fiasco du 5 décembre. Mais il trouvera du répondant chez Papa Sow, condamné à la victoire s’il ne veut pas dégringoler davantage. On va donc vers un face to face avec des échanges nourris.

Au regard du risque, les organisateurs doivent prendre les devants avec un service d’ordre suffisant. En outre, ils seraient bien inspirés de démarrer très tôt la manifestation. Ces mesures permettraient d’éviter d’éventuels débordements avant, pendant et après. En tout cas, le CNG n’hésitera pas à réprimander si jamais ça tourne au vinaigre.

Avec Sunu Lamb