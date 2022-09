À deux mois de la Coupe du Monde, l’Equipe Nationale a été tenue en échec par l’Iran (1-1) en amical, ce mardi après-midi, en Autriche. La faute notamment à un manque d’efficacité et des joueurs passés à côté du rendez-vous.

Seny Dieng : 6/10

Tout à l’inverse de son homologue gardien iranien, le portier de Queens Park Rangers n’a pas eu à intervenir dans aucune situation en première période mais également en seconde période. Néanmoins, il est resté concentré dans la partie et très attentif lorsque l’Iran se rapprochait de ses cages. Comme à son habitude, il a été juste à la relance et correct jeu au pied. À cause d’une erreur de sa défense, il ne peut grand-chose sur le but concédé.

Formose Mendy : 5/10

Il est à l’origine de la première situation pour le Sénégal dans cette rencontre lorsqu’il envoie un centre à ras de terre dans la surface iranienne et vers Boulaye Dia. Malheureusement pour lui, il ne délivre pas une passe décisive puisque l’attaquant des Lions manque sa talonnade. Derrière, il a été bon défensivement. En résulte notamment sa volonté d’aller couvrir le côté gauche d’Ismail Jakobs afin d’effectuer un retour défensif remarquable devant Saman Ghoddos (83e). S’il a été costaud et gagné des points après dans ce rassemblement, il lui faudra du temps pour prendre ses repères au poste de latéral droit en Equipe Nationale.

Pape Abou Cissé : 4/10

Il n’a pas été énormément sollicité par les attaquants iraniens. Il a donc été très peu vu pendant une bonne partie de la première mi-temps, avant de se faire remarquer en toute fin de première période en repoussant une contre-attaque iranienne. Mais après avoir apporté peu de danger sur les coups de pied arrêtés avec sa grande taille, il se fait prendre par Sardar Azmoun, pourtant plus petit de taille. Il oublie complètement l’attaquant du Bayer Leverkusen qu’il laisse reprendre confortablement de sa tête un centre d’Ehsan Hajsafi pour l’égalisation iranienne.

Kalidou Koulibaly : 5/10

À plusieurs reprises, il s’est montré solide face à Mehdi Taremi et remporte presque tous ses duels avec l’attaquant du FC Porto. D’abord dans le premier quart d’heure puis à la 24e minute. Le capitaine des Lions a été attentif en première période. Puis, il débute assez timidement sa seconde période avec une relance contrée (46e) qui met l’Iran dans une position d’attaque. Ensuite, quelques instants plus tard, il se fait encore voir dans une situation litigieuse avec Taremi. L’Iran réclame un penalty pour une supposée faute. Ensuite, Il manque son dégagement de la tête et permet aux Iraniens de récupérer dans la surface. C’est dans la même action qu’est venue l’égalisation. Il est à la dernière action du match en dominant Azmoun dans le un contre un sans éviter le dernier corner du match.

Ismail Jakobs : 6/10

Pour sa deuxième sélection, la première en tant que titulaire, le joueur de l’AS Monaco n’a pas déçu, bien qu’il ait commis quelques pertes de balles qui ont mis en danger son équipe, notamment celle à la 27e minute, bien loin de sa zone. Heureusement, la défense du Sénégal et Ismaïla Sarr, descendu pour défendre, étaient bien en place pour se dégager (27e). Derrière, il rate quelques gestes techniques, notamment deux ailes de pigeon beaucoup en première période. Dans la seconde mi-temps, le joueur de 23 ans a pris ses repères sur son côté. Et c’est justement grâce à ça qu’il est à l’origine de l’ouverture du score avec un bon centre contre vers Ismaila Sarr, qui oblige Morteza Pouraliganji au contre son camp. Il n’a pas souffert en défense face au virevoltant Ali Gholizadeh.

Nampalys Mendy : 5/10

Pendant 45 minutes, le pensionnaire de Leicester City ne s’est pas senti comme ce joueur qui a eu à jouer très peu de minutes en club cette saison. Il a été juste dans l’orientation, la distribution mais surtout dans la récupération, là où il est le plus besoin. Juste, à la 40e minute, il s’efface du marquage de Taremi avec un très bon dribble puis lance Krépin Diatta dans une action qui pouvait permettre au Sénégal d’ouvrir le Sénégal. Papy Mendy a été trop juste et sans risque dans son match. Épuisé après 75 minutes, il est remplacé par Pape Matar Sarr qui n’a pas eu le temps de s’exprimer dans ce match.

Idrissa Gueye : 4/10

Enorme dans la récupération sur les 15 premières minutes, il manque d’ouvrir le score à la 19e sur une lourde frappe qui passe juste au-dessus. Auteur d’un énorme tacle sur Taremi (32e), il récolte assez logiquement le premier carton jaune de la partie. À la 69e minute, celui qui fêtait son 33e anniversaire ce lundi se montre très voire trop altruiste. Il choisit de jouer avec Ismaïla Sarr au lieu de frapper alors qu’il avait un angle ouvert face au gardien iranien. Très mauvais choix de sa part puisque sa passe n’arrive pas à destination d’Ismaïlia Sarr.

Krépin Diatta : 5/10

En Equipe Nationale, il lui faudra du temps pour retrouver son surnom Krepinho, comme à la brésilienne. Reconduit dans le onze titulaire après avoir signé son retour contre la Bolivie, l’ancien d’Oslo Foot Academy a été très peu vu jusque-là pendant 20 minutes. Puis, il s’illustre à la 22e minute sur une lourde frappe qui passe très loin du cadre. À l’instar de nombreux de ses coéquipiers, il rate beaucoup de centres, comme à la 26e minute lorsqu’il tentait d’envoyer un bonbon à Boulaye Dia, seul dans l’axe. Il n’est pas loin d’ouvrir le score à la 36e. Servi par Sadio Mané, il enchaîne avec une frappe et oblige le gardien iranien à l’arrêt. Avec beaucoup d’efforts, il récupère une balle dans la surface pour mettre Ismaïla Sarr à l’action (42e). Il cède sa place à Bamba Dieng à la 76e minute. L’attaquant de l’OM a eu peu pour de temps pour se distinguer.

Ismaïla Sarr : 4/10

Un match à oublier parmi tant d’autres à mettre à la poubelle pour un joueur avec autant de qualités. Pour entamer sa série de ratés, il est court sur un centre à ras de terre de Sadio Mané à la 14e. Quelques instants plus tard, il est encore mis dans une bonne condition par Sadio Mané, mais il manque son face-à-face devant le gardien (17e). Il obtient une nouvelle occasion à la 37e, moment exact pour obliger Seyed Hossein Hosseini à l’arrêt. Par précipitation et trop de justesse technique, il manque encore le cadre après avoir été servi par Krépin Diatta (40e). Son plus grand défaut est et reste la finition. Il rate presque tout dans le dernier geste. À la 73e, il manque sa reprise dans un angle fermé.

Et pour ne rien arranger, il se plaint de pépins physiques dans les dernières minutes. Mais il finit mieux son match avec beaucoup de centres réussis, comme à la 77e lorsqu’il oblige le gardien iranien à boxer un ballon qui filait droit au but. Une bonne action à l’instar de sa fin de match et un joli travail (81e) et une grosse frappe qui oblige une nouvelle fois Hossein Hosseini à se déployer avec un superbe arrêt. On lui suggère vraiment de revoir son match le plus rapidement possible. Question de se rectifier, se montrer plus mordant et meilleur dans certaines situations, dans la finition. Le temps avant la Coupe du Monde n’attend pas et certains ratés peuvent parfois se payer cash. Il cède sa place à Iliman Ndiaye (86e) que tout le monde aurait aimé voir un peu plus.

Boulaye Dia : 5/10

Il est toujours présent pour exercer le pressing sur l’adversaire. Il court beaucoup. Mais à défaut de ne pas recevoir beaucoup de ballons de la part de ses coéquipiers en première période, l’attaquant de la Salernitana entreprend une nouvelle forme de jouer en attaque : descendre pour chercher les ballons et partir vite en contre-attaque. Il débute la deuxième mi-temps en descendant pour venir chercher les balles et aller en contre-attaque. Contrairement face à la Bolivie, il n’a pas eu quelque chose à se mettre sous la dent. Il cède sa place à… Cheikhou Kouyaté (63e). Le reste appartient à Aliou Cissé qui a effectué ce changement et qui nous l’expliquera peut-être.

Sadio Mané : 5/10

Une perte de balle à la 12e minute qui permet à l’Iran de contre-attaquer avant un sauvetage de Kalidou Koulibaly. Mais c’est lui qui est à l’origine de la première véritable occasion du Sénégal (14e). Il centre à ras de terre vers Ismaïla Sarr, trop court pour reprendre. Encore, à la 17eminute, il met Ismaila Sarr dans une bonne situation. Remuant, il dribble la défense iranienne (30e), mais au moment de se mettre en position de frappe, il se frotte avec le roc la défense iranienne sauf Hossein Kanaani, auteur d’un superbe tacle devant le joueur du Bayern Munich. Encore une fois, après s’être effacé du marquage, il trouve un Krépin Diatta bien positionné mais dont la frappe oblige le gardien iranien à l’arrêt (36e). Autant dire que Sadio a beaucoup essayé dans ce match avant que la fatigue ne se fasse sentir en seconde période.

Aliou Cissé : 3/10

Un onze de départ surprenant non pas avec les nombreux changements (7) mais plutôt avec les hommes choisis. Il a préféré titularisé et laissé sur le terrain pendant 90 minutes un Sadio Mané déjà fatigué et qui va enchaîner les matchs d’ici la Coupe du Monde. Il reconduit Boulaye Dia en attaque et laisse Nicolas Jackson sans minute. Et, comme à son habitude, ses remplaçants arrivent tard ou sont incohérents, comme le fait de sortir l’avant-centre Boulaye Dia pour Cheikhou Kouyaté. Meilleure tactique de sa part dans ce match ! son poignet de mains avec l’ami Carlos Queiroz.

