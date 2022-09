La Fédération sénégalaise de Roller-Skate (FSRS) a organisé la 5ème édition du Championnat national de roller du 23 au 26 septembre 2022 pour préparer la prochaine Coupe du monde de roller et les JOJ 2026. Le club Maestro roller de Dakar a dicté sa loi en remportant les compétitions par équipe et en individuel, ainsi que Dame Fall a établi un nouveau record.

La 5ème édition du Championnat national de roller skate 2022 a vu la participation de 17 associations de roller du Sénégal. Les 8 clubs participantes de Dakar sont Maestro roller, Diamond roller, PIJ roller, Prostyle roller, Dak’street roller, Téranga Skateboard, Mbao roller et Massif roller.

Pendant trois jours les athlètes ont pris part a beaucoup d’épreuves comme Roll ball, discipline mixant le handball et le roller; football skating discipline mixant le football et le roller; roller course et free jump. Maestro Roller de Dakar s’est impose en dominant Dak’street 2-0 et Hard roller de Mbour 2-1.

Dame Fall a remporté l’épreuve de free jump chez les seniors qui a évolué sous les couleurs de Maestro Roller. Le champion du monde de free Jump en 2017 en Chine et vice-champion en 2017 à Barcelone a établi un nouveau record du monde avec un saut de 1m69.

En roller course Souleymane Kama de Maestro roller a réalisé une belle performance en battant le record du Sénégal en 1500 m avec un chrono de 23,30.

