Aliou Cissé n’a pas voulu reconduire le même onze que lors de la rencontre amicale face à la Bolivie, samedi dernier. Face à l’Iran ce mardi, El Tactico a fait confiance à une formation plus ou moins classique alors que l’entrejeu des Lions en a pâti par rapport au match précédent.

Le match nul des Lions face à l’Iran ce mardi soir a laissé réapparaître des maux que les observateurs avaient pris habitude de ne plus voir. Avec un onze différent de la première rencontre amicale face à la Bolivie, le Sénégal a rendu une copie mitigée face aux Iraniens. Les choix du sélectionneur Aliou Cissé n’ont pas été sans critiques et laissent planer le doute à quelques semaines de la Coupe du monde, au Qatar.

Au sortir du match face à la Bolivie, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss et Moustapha Name ont reçu les éloges des supporters sénégalais après une prestation de haut niveau. Cet après-midi, face à l’Iran, ces joueurs cités étaient sur le banc au coup d’envoi de cette deuxième rencontre amicale. Aliou Cissé a presque ramené sa formation classique avec notamment Gana Gueye, Ismaïla Sarr et Nampalys Mendy.

Moins inspiré que le précédent, l’entrejeu des Lions a manqué de génie face à l’Iran et a été très prévisible face à l’adversaire. Les hommes d’Aliou Cissé ont servi un jeu décousu qui plus est, a manqué de d’efficacité avec un Izo malheureux dans au moins 4 situations décisives. Le joueur de Watford a eu le sort du match au bout des pieds à plusieurs reprises mais a, à chaque fois, été écœuré par le portier iranien. Comme la plupart du temps, celui qui a toujours été considéré comme le lieutenant de Mané n’arrive pas à franchir ce cap de top attaquant (tueur).

Visiblement épuisé avec le nombre démesuré de matchs depuis quelques saisons sans arrêt, Sadio Mané n’a pas pu s’illustrer dans cette rencontre où il aura manqué la plupart de ses gestes. Enfin, il aurait pu sauver sa prestation avec au moins deux passes décisives pour Ismaïla Sarr… Aliou Cissé n’a pas voulu le ménager, pourtant il en a bien besoin. L’inertie sur les ailes aurait pu favoriser les entrées de profils différents pour dynamiter les flancs. Il y aura eu peu de centres depuis les côtés et le jeu des Lions était prévisible pour l’adversaire iranien.

Pourquoi l’entrée en jeu de Cheikhou Kouyaté à la place de Boulaye Dia ? Pourquoi Sadio Mané a terminé le match ? Les choix appartiennent à Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, mais certains de ses choix se forcent vraisemblablement à lui désormais. L’entrejeu est devenu un élément central dans le système qu’il veut installer au regard du match face à la Bolivie et El Tactico devra tirer beaucoup d’enseignements au sortir de ces deux matchs amicaux.

wiwsport.com