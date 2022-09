Iliman Ndiaye aura joué que quelques minutes avec les Lions lors deux dernières sorties du Sénégal. Le sélectionneur Aliou Cissé estime que le joueur de Sheffield United est barré par la concurrence.

En conférence de presse après le match des Lions entre l’Iran (1-1), Aliou Cissé n’a pas échappé aux questions des journalistes sur Ilimane Ndiaye. L’attaquant sénégalais qui fait bonne impression en club est souvent appelé par le Sénégal pour être sur le banc. « La concurrence tout simplement », déclare le technicien sénégalais.

« Quand on a devant des joueurs comme Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, il y a une grosse concurrence avec des garçons qui ont du vécu avec l’équipe nationale. Je connais très bien les qualités d’Ilimane Ndiaye mais, comme je l’ai dit, en équipe nationale il y a une grosse concurrence à son poste. Malgré tout, on essaie de lui donner du temps de jeu, c’est un garçon en qui on croit, nous sommes conscients de ce qu’il est capable d’apporter à l’équipe. Mais, quand vous arrivez dans une équipe, il faut petit à petit s’intégrer et faire son petit trou… il est en train de le faire par les bouts de match qu’on lui donne », ajoute le sélectionneur national.