Le Sénégal a participé aux championnats d’Afrique de triathlon 2022, qui ont eu lieu à Agadir, au Maroc, du 23 au 25 septembre 2022. Cinq athlètes sénégalais conduits par le coach Sidy Fall ont pris part aux compétitions.

Une médaille d’argent et deux de bronze



Au final, l’équipe du Sénégal a récolté trois (03) médailles, informe la Fédération sénégalaise de triathlon. Et de préciser que la délégation a récolté une médaille d’argent et deux médailles de bronze, a précisé l’instance, indiquant que « ces résultats sont d’autant plus remarquables que, sur l’ensemble des cinq triathlètes engagés, seul Mamadou Diop a eu à prendre part aux championnats d’Afrique par le passé. Tous les quatre autres athlètes étaient à leur première expérience dans la compétition majeure du triathlon Africain, qui est aussi la plus relevée », a souligné la Fédération.

Le samedi 24 septembre, les compétitions en Elite et Petites catégories étaient à l’honneur. L’équipe du Sénégal a obtenu une médaille de bronze, en la personne de Malick Diop en catégorie U15 garçon, dans un temps de 00:35:52 sur la distance Super Sprint (Natation 400m – Vélo 10km – Course à pied 2,5km). Sur la même distance, Seynabou Cissé BA a terminé 5ème en U17 fille avec un temps de 00:42:36.

Le samedi toujours, en catégorie Elite, Hamadel Nestor Ndiaye a fait un temps de 02:09:02, dans le format standard (Natation 1500m – Vélo 40km – Course à pied 10km).

Une moisson plus fructueuse, dimanche



La moisson a été plus fructueuse ce dimanche 25 septembre. Nos deux représentants ont tous les deux obtenu une médaille. Mamadou Diop a pris la médaille d’argent en Groupe d’âge catégorie M25. Il a bouclé sa course dans un temps de 02:20:00 en distance standard. De son côté, Khadim Boye a obtenu une médaille de bronze en Paratriathlon catégorie PTS 4 en 02:07:00, distance Sprint (Natation 750m – Vélo 20km – Course à pied 5km).

Selon le coach Sidy Fall, Mamadou Diop était au coude à coude avec le vainqueur au sortir de la natation, mais c’est dans la partie cycliste que celui-ci a fait la différence grâce à un vélo beaucoup plus performant. Son avance était très importante après les 40 km de vélo et notre athlète n’a pu combler son retard sur la partie course à pied.

Même scénario pour Khadim Boye au paratriathlon, qui selon toujours Sidy Fall, n’a rien pu faire face à la supériorité technologique et technique des paratriathlètes Sud-Africains et Maghrébins équipés de prothèses spécialisées pour la course à pied, au moment où Khadim a couru avec des béquilles. Cette supériorité leur a permis de dominer la course.

La délégation sera de retour à Dakar le mardi au petit matin.