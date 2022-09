Recruté en échange de 31 M€ en 2019, l’international sénégalais a réussi à trouver preneur puisqu’il a été prêté aux Allemands du RB Leipzig. Un départ sur lequel le défenseur est revenu dans un entretien accordé au média « Carré », dont les propos ont été rapportés par Le Parisien. Remplaçant de luxe chez les Rouge et Bleu, Diallo ne regrette pas vraiment d’être parti de la capitale française.

« Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice », a-t-il déclaré, avant d’expliquer le choix Leipzig, alors que l’AC Milan ou Aston Villa le courtisaient.

« J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant, car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque. » Et pour le moment, Diallo n’a disputé que trois matches avec sa nouvelle équipe (1 en Bundesliga, 2 en Ligue des Champions).

Avec Foot Mercato