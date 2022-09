Il leur faut quelqu’un comme Aliou Cissé pour retrouver définitivement de la stabilité. Enfin, ça pourrait aider un certain Ismaïla Sarr qui, depuis son arrivée l’été 2019, vit un nouveau chamboulement. Après un début de saison assez poussif, ponctué par une 10e place de Championship après 10 journées, Watford a en effet décidé de se séparer de Rob Edwards.

Watford FC has relieved Rob Edwards of his duties as Head Coach.

Edwards avait pris ses fonctions en fin de saison dernière après une nouvelle relégation en Championship du club. Pour remplacer le jeune technicien de 39 ans, les Hornets ont jeté leur dévolu sur le croate et ancien entraîneur de West Ham et West Brom Slaven Bilić qui revient donc dans le football anglais après une saison passée au Beijing Guoan (Chine).

Ainsi, Slaven Bilić, 54 ans, sera le neuvième entraîneur d’Ismaila Sarr depuis son arrivée à Watford. L’attaquant international sénégalais (24 ans, 47 sélections, 10 buts) a eu comme entraîneur principal chez les Hornets : Javi Gracia, Quique Sánchez Flores, Nigel Pearson, Vladimir Ivić, Xisco Muñoz, Claudio Ranieri, Roy Hodgson et bien évidemment Rob Edwards.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 26, 2022