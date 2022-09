C’est un pur régal le but de Chérif Ndiaye face à Guangzhou à l’occasion de la 17e journée du championnat chinois de première division. L’attaquant sénégalais de Shanghai Port, lancé sur son côté, a fait du spectacle avant d’envoyer une frappe qui n’a laissé aucune chance au portier de l’équipe adverse.

Le joueur de 26 ans marque ainsi le deuxième de Shanghai Port juste après l’ouverture du score de son coéquipier Wang. Il porte désormais son compteur de buts à 6 depuis le début de la saison. Un succès qui place Shanghai Port à la 5e position avec 31 points.

Shanghai Port 2:0 Guangzhou City. After the win, Shanghai Port rise to the 4th of the table. Cherif Ndiaye's solo made the 2nd goal despite a lengthy VAR check. pic.twitter.com/VetIamZnfY

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) September 25, 2022