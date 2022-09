Premiers adversaires du Sénégal au Mondial, les Pays-Bas se sont qualifiés au Final Four de Ligue des Nations en s’imposant contre la Belgique ce dimanche soir. Les Oranje restent sur 15 matchs sans défaite.

A deux mois de la Coupe du Monde, les Pays-Bas, premiers adversaires du Sénégal au Qatar, poursuivent une folle série d’invincibilité de 15 matchs et le font d’une bonne manière. Alors qu’il n’avaient besoin que d’un nul ou au pire des cas une défaite par moins de 3 buts concédés pour se qualifier au Final Four de Ligue des Nations, les hommes de Louis van Gaal ont fait beaucoup mieux contre la Belgique.

Dans une Johan Cruyff Arena au rendez-vous ce dimanche, les Néerlandais ont en effet remporté ce derby pour finir à la première place avec 16 points, soit six de plus que les Diables Rouges. Sans les joueurs du FC Barcelone Memphis Depay et Frenkie de Jong, blessés et absents respectivement un mois et une semaine, le but des Oranje a été marqué par le capitaine Virgil van Dijk à la 73e minute du match.

Depuis leur défaite en huitième de finale de l’Euro face à la République Tchèque et la nomination de Louis van Gaal, les Pays-Bas enchaînent les bons résultats. Ils restent en effet sur quinze (15) matchs sans connaître le moindre revers, avec 11 victoires pour seulement deux résultats nuls. De plus, ils ont marqué 41 buts sur leurs 15 dernières sorties, tout en encaissant 13 buts.

wiwsport.com