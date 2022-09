Une nouvelle fois portée par ses Sénégalaises, l’OM n’a fait qu’une bouchée d’Yzeure (4-0), ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 3e journée de D2 Féminine.

L’Olympique de Marseille poursuit son début de saison parfait. Victorieuses de Clermont (2-0) puis de Nîmes Métropole Gard (8-0) lors des deux premières journées de D2 Féminine, les filles de Yacine Guesmia ont confirmé ce dimanche après-midi en match comptant pour la 3e journée en s’imposant devant Yzeure (4-0).

Comme le week-end dernier contre Nîmes, Mama Diop et Awa Diakhaté ont brillé. La numéro 9 a signé un doublé pour ses 4e et 5e buts de la saison en Championnat alors que la numéro 9 est auteure du deuxième but olympien qui lui permet de signer sa quatrième réalisation, alors que l’OM est leader au classement.

⏱ 90’ | #OMYZE 4️⃣-0️⃣ C’est 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐄́ ! Nouvelle victoire de nos Olympiennes qui remportent leur troisième match consécutif ! 💪💙🤍 pic.twitter.com/llzM8x6MX6 — OM Féminines (@OMfeminines) September 25, 2022

