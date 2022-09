Reçu deux sur deux parce qu’il n’y a qu’un seul Lionceau an Afrique ! Trois jours après avoir explosé le Maroc (4-0), les Lionceaux du Sénégal n’ont pas levé le pied et ont remis ça en s’imposant, ce dimanche soir, face à la même équipe (3-1).

L’avenir leur appartient. Sur le papier, ce rassemblement s’annonçait très prestigieux pour l’Equipe Nationale U23. Sur le terrain, il a accouché d’un récital de talents et de buts. Et donc, forcément, d’une double victoire pour le Sénégal. Après avoir régalé au Complexe Moulay Abdallah de Rabat jeudi dernier en s’imposant contre le Maroc (4-0), les joueurs de Demba Mbaye ont répété une nouvelle prestation pleine d’espoirs ce dimanche en concluant par un nouveau succès (3-1).

Cette victoire, aussi convaincante que la première, a attendu l’heure de jeu pour se dessiner malgré une équipe encore une fois très convaincante avec un jeu porté vers l’avant et beaucoup de certitudes sur tous les postes. Après plusieurs opportunités, les Lionceaux ont concrétisé leur domination à la 30e minute en ouvrant le score grâce à Malèye Diagne, servi dans la profondeur par Ibrahima Dramé.

Mais il ne fallait pas rater la fin de la première période puisque quelques instants après l’ouverture du score sénégalais, le Maroc réagit en égalisant par l’intermédiaire de Benjdida (38e). Un but venu d’une erreur de lecture du gardien de but Massamba Ndiaye mais qui n’a toutefois pas découragé Dion Lopy et ses partenaires qui ont remis le pied sur l’accélérateur avec notamment leurs virevoltants ailiers.

Peu avant la pause, Ibrahim Mandefu, auteur du premier but jeudi dernier, permettait logiquement aux Lionceaux de reprendre l’avantage (45e). Malèye Diagne effectue un superbe travail côté droit, centre vers Mamadou Camara qui effectue une aile de pigeon pour le nouvel attaquant du CFR Cluj qui, seul face au gardien marocain, n’avait plus qu’à enchaîner pour s’offrir de son deuxième but en sélection U23.

En seconde période, il y a eu moins de rythme. Tout simplement parce que le Sénégal a rapidement tué le suspense grâce à un penalty obtenu par Ousseynou Niang et transformé par le capitaine Dion Lopy. Un succès sans bavure pour les joueurs de Demba Mbaye, qui confirment tout le talent qui existante dans cette équipe. Prochainement, ce sera place aux éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique de la catégorie.

PANENKA DE @DionLopy APRÈS UN PENALTY OBTENU PAR OUSSEYNOU NIANG. GOOOOOOL SÉNÉGAL !!! MAROC 1-3 SÉNÉGAL #U23 | #MARSEN pic.twitter.com/73Ti1eChK6 — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) September 25, 2022

