Classé 27ème mondial sur 51 nations en lice avec un rang individuel de 12ème pour Chérif Fall, le Sénégal s’est nettement amélioré au terme des World Surfing Games (WSG), bouclés, hier vendredi, en Californie. La planche sénégalaise a pris de l’allant et de la bouteille aux USA.

Positionné au 42ème rang parmi 51 nations participantes lors des WSG au Salvador de 2021 et 41ème sur 54 pays au Japon en 2019, le Sénégal a pris un peu plus en main son destin en main, en finissant, hier vendredi, sur la 27ème marche sur 51 nations lors de l’expédition mondiale en Californie. Comme quoi, le surf sénégalais est sur une vague ascendante avec un Chérif Fall de gala, à Huntington Beach. Ce qui est un bon présage en direction des prochains World Surfing Games, du 30 mai au 7 juin, au Salvador.

Plusieurs perspectives ont été dégagées par les techniciens sénégalais au terme de ces World Surfing Games, édition 2022, en Californie. Le premier objectif étant de bien se comporter lors des prochains jeux qualificatifs par continents aux JO de Paris en 2024.

L’accent sera ensuite mis beaucoup plus sur les jeunes et le surf féminin, appelé à être un peu plus galvanisé. Car un pays comme le Sénégal, avec son imposant littoral doit figurer parmi les caciques du surf, Voire le surf devenir un des sports leader au Sénégal.

Avec Record