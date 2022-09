Près de quatre mois après son dernier match, le Sénégal revient à l’action pour jouer un match amical contre la Bolivie ce samedi (17h00 GMT) au Stade de La Source d’Orléans. Les hommes d’Aliou Cissé tenteront de se faire une bonne idée à l’approche de la Coupe du Monde.

Voilà, le dernier match de l’Equipe Nationale du Sénégal a eu lieu le 7 juin dernier au Stade Abdoulaye-Wade face au Rwanda. Les Lions s’étaient alors imposés sur la marque d’un but à zéro pour assurer un deuxième succès en autant de journées dans les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Depuis lors, il y a les vacances d’été puis un début de saison réussi pour certains et compliqué pour d’autres.

Le Qatar en cours d’élaboration

Cependant, huit mois après la victoire en Coupe d’Afrique suivie d’une qualification à la Coupe du Monde, l’intention d’Aliou Cissé et ses hommes devrait être de répéter cette succession de bons résultats. D’autant plus que le Qatar approche à grands pas et, après les récentes bonnes sensations, l’illusion pour ce Mondial monte de plus en plus en flèche. Des rencontres comme celle de ce samedi servent à maintenir la dynamique positive et à étayer les détails pour la Coupe du Monde.

Ce match face à la Bolivie a également un ingrédient historique, puisque la seule et unique fois que les Lions ont affronté La Verde remonte au 27 mars 2002 et, justement, c’était pour préparer une Coupe du Monde, celle de la même année bien évidemment. Au Stade Léopold Sédar Senghor ce jour-là, les hommes de Bruno Metsu l’avaient emporté sur la marque de 2 à 1. Autant dire alors que la sélection bolivienne fourmille de bons souvenirs au Sénégal.

Se méfier de l’adversaire

Pour revenir plus particulièrement sur le terrain, Aliou Cissé semble avoir à sa disposition un groupe hautement qualifié dans lequel il manque quelques pièces maîtresses pour différentes raisons. Edouard Mendy est forfait, Moussa Niakhaté et Ismaïla Sarr ne devraient pas être en mesure de jouer… Sans doute, le sélectionneur devrait donner des minutes à la plupart des convoqués entre le match de ce samedi à celui du 27 septembre contre l’Iran.

L’adversaire, la Bolivie, si elle n’a pas à sa disposition des stars mondiales comme peut se vanter le Sénégal, est une équipe redoutable grâce à ses aptitudes athlétiques mais surtout techniques. De plus, nul ne doute que La Verde arrive avec l’envie de démontrer sa valeur et rendre les choses difficiles aux Lions. Le Sénégal affrontera ce type d’adversaire au Qatar : l’Equateur, très physique et organisé. Ce sera donc un bon test. Ainsi alors, tout est prêt pour faire vibrer Orléans !

wiwsport.com