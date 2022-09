Pour sa première en tant que sélectionneur principal assurant l’intérim de Gustavo Costas, Pablo Escobar devrait densifier sa défense et ainsi partir avec un 5-3-2 face au Sénégal.

La Bolivie ne savoure pas vaincue, bien au contraire. Bien que sa dernière victoire remonte au 21 janvier 2022 face à la modeste sélection de Trinité-et-Tobago (5-0), en match amical, La Verde veut se donner les moyens de surprendre comme elle l’a fait contre l’Uruguay (victoire 3-0) il y a pratiquement un an en qualifications pour la Coupe du Monde.

Du coup, face au Champions d’Afrique au Stade de La Source d’Orléans ce samedi, les hommes de Pablo Escobar entendent créer la surprise. Pour ce faire, le sélectionneur de 44 ans misera sur un onze avec de l’expérience mais surtout sur un système compact. En effet, l’ancien milieu de terrain paraguayen devrait partir avec une composition en 5-3-2.

Ainsi, Carlos Lampe devrait occuper le poste de gardien. En défense centrale, on verrait le quintet Diego Bejarano, Marc Enoumba, Adrián Jusino, José Sagredo et Roberto Carlos Fernández. Au milieu de terrain il faudra s’attendre aux présences de Leonel Justiniano, Ramiro Vaca et Fernando Saucedo, alors que l’attaque serait composée de Marcelo Martins et Bruno Miranda.

La compo probable de la Bolivie : Lampe – Bejarano, Enoumba, Haquin, Sagredo, Fernández – Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca – Miranda, Martins

