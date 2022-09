C’est une date inoubliable pour l’Equipe Féminine de Basketball. Pour la première fois dans l’histoire de cette discipline, une équipe africaine décrochait une victoire en phase de poule dans une compétition mondiale. Retour sur ce match qui s’est joué il y’a 4 ans. QUALIFICATION

Le Nigéria (Champion d’Afrique) et le Sénégal (finaliste malheureux) sont les deux représentants de l’Afrique pour cette 18e édition de la Coupe du Monde qui s’est déroulée en Espagne du 22 au 30 septembre 2018. Suite à la finale perdue lors de l’AfroBasket 2017, il y’a eu des changements dans la tanière des Lionnes. Le sélectionneur Moustapha Gaye a été remplacé par Cheikh Sarr. Ce dernier a décidé de composer sa liste sans la capitaine à cette époque, Aya Traoré. Le meilleur résultat du Sénégal en basket remontait à 1979, une 12e place. De meilleures notes étaient attendues pour la 8e participation au Mondial avec des stages à Dakar et en France. Pour le tournoi Antibes, elles se sont préparées avec la France, les Etats-Unis et le Canada sans remporter une victoire.

PARCOURS

Lors du tirage au sort, le Sénégal est logé dans le groupe D avec les Etats-Unis, la Chine et la Lettonie. Pour leur premier match, les Lionnes ont été battus par le double tenant du titre. Les Etats-Unis ont remporté tous les quarts temps pour s’imposer finalement (87-67). Mais avec de bonnes prestations de Toch Sarr (18 points) et Mame Marie Sy (8 rebonds).

Sénégal v Lettonie, une victoire à l’arrachée

Un match qui illustre parfaitement le « fighting spirit » des Lionnes dont la sélection nationale est la plus titrée du continent africain. Après la défaite face au plus fort, il fallait essayer de tirer son épingle du jeu face à un adversaire plus prenable. Une situation bien comprise par le fin technicien Cheikh Sarr. Il fallait de la détermination, du physique, de l’agressivité et les Lionnes ont coché vert à toutes ces cages.

Le retentissant 6-0 d’entrée a nourrit beaucoup d’espoirs à la bande de Yacine Diop qui comprenait ainsi que tout était possible dans ce match. Malgré le premier quart temps perdu (19-15), les Lionnes n’ont pas lâché et ont réussi à réduire l’écart à 1 point, à la pause, avec Toch Sarr intraitable et Maimouna Diarra implacable (28-29). Le duel sera encore serré au 3e quart temps où les deux équipes se sont retrouvées à plusieurs reprises à égalité. Et il fallait compter sur la détermination de Yacine Diop (13 points – 7 rebonds) et de la capitaine Astou Traoré. Le Sénégal est toujours à un point d’écart (50-51).

Tout s’est joué dans les dernières secondes du match. Même si les Lionnes avaient pris de l’avance à trois minutes de la fin (66-60), elles ont été évincées. Mame Marie Sy va redonner l’avantage à 26 secondes de la fin (70-69). Heureusement pour le Sénégal que la Lettonie ne marquera pas sa dernière possession. Le Sénégal entre dans l’histoire avec un coaching de Cheikh Sarr félicité partout. Astou Traoré termine meilleur marqueur de la partie avec 19 points et 2e meilleur passeur (4). Maimouna Diarra 2e meilleur rebondeur (11).

Éliminé au barrage!

Plus de miracle ! La fête sera de courte durée pour les protégées de Cheikh Sarr qui ne vont enregistrer finalement que cette victoire. Le Sénégal qui a perdu son dernier match de poule face à la Chine (75-66). Mais s’est qualifié pour les barrages afin de passer au second tour. Les Lionnes seront éliminées par le pays hôte, l’Espagne (63-48). Le Sénégal termine à la 12e place sur le classement final.

Effectif

La liste des 12 Lionnes

Astou Traoré, Mame Marie Sy, Mame Diodio Diouf, Yacine Diop, Oumou Khairy Sarr, Bintou Dieme, Oumou Khairy Thiam, Maimouna Diarra, Ndeye Khadidiatou Dieng, Aminata Fall, Ndeye Fatou Ndiaye, Aicha Sidibé

Coach : Cheikh Sarr

Assistants : Sir Parfait Adjivon, Khardiata, Sourangue Diop.

