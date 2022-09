Première bien réussie pour Carlos Queiroz. Arrivé il y a quelques semaines pour son deuxième passage à la tête de la sélection iranienne, l’ancien sélectionneur de l’Egypte dirigeait son premier match ce vendredi 23 septembre contre l’Uruguay. Et à la NV Arena en Autriche, la Team melli s’est imposée face à La Celeste sur le score de 1 à 0.

Auteurs d’un très grand match face à la bande à Luis Suarez, Ronald Araujo ou encore Darwin Nunez, les partenaires de Mehdi Taremi ont surpris les Uruguayens à la 79e. C’est d’ailleurs l’attaquant du FC Porto qui a inscrit l’unique but de la rencontre. Un résultat sensationnel pour l’Iran avant un autre match amical mardi contre le Sénégal.

#IranUruguay 1:0

90+3' Final whistle at NV Arena in Sankt Pölten! 🇦🇹#Iran beat Uruguay with a goal by Mehdi #Taremi 🐉

This victory will be dedicated to #MahsaAmini and the Iranian people 🙏#TeamMelli #IRNvURU #IRNURU#ایران_اروگوئه #ایران #تیم_ملی pic.twitter.com/ltCJIuHUih

— Iran #TeamMelli 🇮🇷 ایران #تیم_ملی (@iranteammelli) September 23, 2022