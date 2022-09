Au moment d’aborder les repêchages du 4éme tour des World Surfing Games ce jeudi, il ne reste plus qu’un sénégalais sur les 5 de départ. Il s’agit de Chérif Fall, chargé désormais d’améliorer à lui tout seul le classement de le Tanière au terme de cette expédition sur les vagues de Huntington Beach, en Californie (USA).

Chérif Fall va disputer un historique repêchage au 4ème jour tour. Chose qui n’est jamais arrivé au surf sénégalais depuis qu’il est engagé dans les compétitions mondiales. En revanche, pour les quatre lions déplacés en Californie, ces Mondiaux de surf organisées par l’ISA (International Surfing Association), sont bien finis depuis un bon moment.

Assane Mbengue et Sidy Fall sont éliminés depuis mardi au terme des repêchages 2. Les deux lionnes Imane Signaté et Awa Seck ont été sorties respectivement après les repêchages 1 et 2. Ainsi, les ultimes espoirs sénégalais en Californie reposent sur la planche de Chérif Fall. Il attaque le repêchage du 4ème jour ce jeudi avec l’intension d’améliorer le ranking mondial du Sénégal au terme de cette expédition au Huntington Beach.

Le Sénégal aura sans doute un meilleur classement par apport aux world Surfing Games écoulés, un des objectifs majeures ciblés par les fédéraux en direction de cette compétition en terre américaine.

Avec Record