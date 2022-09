Le sélectionneur des Pays-Bas a été interrogé sur le Sénégal, premier adversaire de son équipe à la Coupe du Monde, mais également sur Sadio Mané.

Ne lui parlez pas encore du Sénégal. Engagé en Ligue des Nations où son équipe cherche à valider sa qualification pour le Final Four, Louis van Gaal semble vouloir tout mettre en œuvre dans cette compétition avant de se focaliser sur le Sénégal, qui sera opposé aux Oranje lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du Monde dans la Poule A.

« Je ne me suis pas encore préparé pour le Sénégal mais bien sûr je connais Sadio Mané. Le Sénégal a plus de grands joueurs mais généralement le problème avec les pays africains est qu’ils ne jouent pas en équipe, mais cela s’est beaucoup amélioré ces dernières années », a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas devant les caméras de la télévision néerlandaise, NOS.

Tout de même, l’expérimenté technicien aux 71 ans et ancien entraîneur du FC Barcelone et surtout de Manchester United craint l’homme à tout faire côté sénégalais à savoir Sadio Mané. « Sadio Mané est un vrai joueur d’équipe et c’est la raison pour laquelle je voulais vraiment le signer (à Manchester United). Ce sont des joueurs difficiles à affronter », a-t-il ajouté.

