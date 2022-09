Pour sa première manche amicale contre le Maroc, l’Equipe Nationale U23 du Sénégal a fait les choses en grand. Complètement déchaînés et sûrs de leurs talents, les joueurs de Demba Mbaye l’ont emporté par 4 à 0.

C’est une victoire tout aussi facile qu’on ne le pensait pour les Lionceaux. L’Équipe Nationale U23 du Sénégal, avec un onze de gala, a infligé une sacrée correction au Maroc (4-0), jeudi soir lors d’un match amical disputé au Complexe Moulay Abdallah de Rabat. Pour cette rencontre, Demba Mbaye a choisi d’aligner un onze de départ avec de très gros calibres avec les titularisations d’Ousmane Ba, Dion Lopy (capitaine), Amadou Mbengue, Rassoul Ndiaye, Moussa Ndiaye entre autres.

Face à une équipe marocaine également emmenée par ses meilleurs atouts, dont Oussama Targhaline, les Lionceaux, enfin ceux du Sénégal, ont rapidement démontré leurs supériorités dans cette rencontre. Et logiquement, les premières véritables occasions ont été pour les Sénégalais avec notamment un Ousseynou Niang virevoltant et très remuant sur son côté gauche et qui imposait le gardien marocain à un superbe arrêt dans le premier quart d’heure.

Néanmoins, les partenaires de Dion Lopy ont mis du temps pour réellement enclencher leur domination puisque c’est seulement en toute fin de match qu’ils parviendront à débloquer la situation grâce au nouvel attaquant du CFR Cluj Ibrahim Mandefu, servi par Mamadou Lamine Camara. Puis en début de seconde période, les Lionceaux ont enfoncé le clou par l’intermédiaire du Bastais Mamadou Camara, dont la passe décisive vient absolument des pieds de l’ancien de Diambars Ousseynou Niang.

Sans relâche, le Sénégal poursuivait sa domination et les remplaçants ont fait la différence bien avant l’heure de jeu. Rentré en seconde période, Malèye Diagne inscrivait le 3-0 en marquant un sublime coup franc. Enfin, Mamadou Camara clôturait son festival et celui de ses partenaires avec un doublé. Le joueur de Bastia est à la conclusion d’une superbe action collective avec un plat du pied imparable pour le gardien de but marocain. Un succès (4-0) probant et valeureux pour la première de Demba Mbaye sur le banc de cette équipe.

