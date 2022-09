Wagner Da Conceicao Martins, communément appelé « Zuluzinho », est le prochain adversaire du combattant sénégalais Bombardier. Le brésilien formé à la fois au Jiu-jitsu et au Vale Tudo a suivi les pas de son père, Rei Zulu, une légende dans cette discipline.

Le 24 Septembre prochain en Pologne à Benzin, le Brésilien Zuluzinho affrontera le fougueux lutteur sénégalais Bombardier qui reste sur une écrasante victoire en MMA face au polonais Damian Stifler, juillet dernier. Âgé de 44 ans, Zuluzinho qui a fait ses débuts dans les Arts Martiaux Mixtes en 2000 a concouru au plus haut niveau. Au cours de sa carrière, le brésilien totalise 26 combats, dans lesquels il récolte un pourcentage de 53% de victoires. En clair, le combattant a enregistré 14 succès dont 12 sont par Ko. En termes de revers, il en enregistre 11 et un de ses combats n’a pas donné de verdict. Zuluzinho qui a également affronté de véritables légendes telles que Fedor Emelianenko et Antonio Rodrigo Nogueira dans la mythique organisation Japonaise, le Pride FC détient le record invaincu sur Vale Tudo (38-0) au Brésil.

Il a perdu ses derniers combats

Cependant, si son prochain adversaire reste sur un bilan mitigé lors de ses deux dernières sorties avec une défaite devant Mariusz Pudzianowski et une victoire face à Damian Stifler, Wagner Da Conceicao Martins alias Zuluzinho, de son côté, n’a pas connu de succès. Il compte 2 défaites en autant de combats dans l’organisation Russe. Pour ses derniers combats à l’AMC, le Brésilien avait essuyé une défaite par décision arbitrale contre Yusup Shuaev et par Ko face à Petr Romankevitch en Biélorusse, septembre dernier. Avant, le natif São Luis, cumulait trois succès en 2019, tous par TKO (coups de poing).

Cowo yg suka nampar n abuse cewenya, pilih mau dikurung sama Zuluzinho atau Vasili pic.twitter.com/DwnV8pyW92 — Red (@oKing___) May 6, 2020

27 Kilos de plus que le Sénégalais