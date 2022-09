En conférence de presse ce mercredi, le défenseur des Lions a raconté une anecdote pour le moins surprenant concernant son arrivée en sélection du Sénégal. Et Sadio Mané y est pour beaucoup.

Désiré par l’Equipe de France A avec laquelle il a défendu les couleurs des Espoirs à onze reprises, Moussa Niakhaté a porté son choix sur les Lions du Sénégal pour poursuivre sa carrière internationale. Le défenseur central de 26 ans a été convoqué par Aliou Cissé pour la première fois lors de ce rassemblement de septembre où les Champions d’Afrique joueront deux rencontres amicales. D’abord face à la Bolivie (24 septembre, à Orléans) puis contre l’Iran (27 septembre, à Vienne).

Ce mercredi, le joueur de Nottingham Forest a été interrogé sur cette décision de jouer pour le Sénégal. Et, pour le moins surprenant, Sadio Mané a joué un rôle déterminant.

« C’est vrai que Sadio m’a contacté et ça m’a touché. Ça m’a touché parce qu’on sait le joueur qu’il est, ce n’est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous… c’est quelque d’exceptionnel. Il est venu vers moi et m’a demandé si je comptais venir jouer pour le Sénégal, si j’avais la motivation pour défendre les couleurs des Lions, donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j’avais sur le cœur, il l’a très bien reçu, il était très content et derrière il a en parlé au coach.

Quand Sadio m’a dit ‘Moussa j’aimerais que tu viennes nous aider parce qu’on a de grands objectifs’, ça m’a touché, ça m’a surpris et ça montre encore la grande personne qu’il est, je n’ai pas besoin de lui faire d’éloges. On connaît tous Sadio, mais c’est vrai que c’est un moment marquant dans ma vie quand Sadio Mané vous réclame pour aider le peuple », a déclaré l’ancien capitaine de Mayence.

