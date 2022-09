Pour la dernière semaine avant la première trêve internationale de cette saison, plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens (D1/D2) et bien plus loin durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 3-1-4-2.

SENY DIENG vigilent

Déjà très déterminant mercredi dernier lors de la victoire à Millwall (2-0), le portier de 27 ans a confirmé sa belle forme au moment de rejoindre La Tanière. Contre Stoke City samedi (0-0), il a réussi à décrocher son deuxième clean-sheet consécutif cette saison en faisant encore un excellent match. Il ne peut rien faire sur un but concédé puis annulé pour les Potters. Et s’il n’a pas eu énormément à intervenir dans ce match ou s’il a été assez chanceux sur un coup franc de Dwight Gayle, qui trouve la barre transversale en première, il sauve son équipe dans la seconde partie avec une envolée pour repousser un coup de tête d’Aden Flint. Son unique arrêt.

FORMOSE MENDY en patron

Au moment de rejoindre l’Equipe Nationale pour ce qui est sa véritable première convocation chez les A, l’arrière latéral droit d’Amiens Sporting Club peut se targuer d’avoir réalisé l’une des meilleures performances de la part d’un footballeur sénégalais en Europe la semaine écoulée. Patron de la défense amiénoise, Formose Mendy a signé une rencontre XXL lors de la large victoire samedi contre les Chamois Niortais. En tout début de seconde période, il évite l’ouverture du score niortaise en contrat une lourde frappe de Yanis Merdji. Il finit son match avec 3 interceptions, 4 tacles, 10 duels remportés et surtout 2 passes clé. Une solide prestation de sa part qu’il a bonifiée avec quelques débordements.

MAMADOU DIARRA solide

Pour sa première titularisation avec Grenoble Foot 38, l’ancien défenseur de Giresunspor aura été important contre le Stade Malherbe de Caen pour une victoire 1 à 0 pour les siens. Doté de belles qualités techniques comme athlétiques, il n’a pas subi face aux puissants attaquants caennais (0 dribble subi) et s’est montré propre sur les anticipations, même s’il se fait prendre dans un duel avec Alexandre Mendy en seconde période. Il réalise 3 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 2 tacles et surtout remporté 8 duels.

MAMADOU FALL déterminant

Appelé en Equipe Nationale U23 pour la première fois de sa jeune carrière, le nouveau défenseur de Villarreal B a fêté de la plus belles des manières avec un grand match contre le Club Deportivo Lugo samedi (3-1). Toujours aussi solide dans ses interventions comme dans le jeu aérien, même s’il n’a pas été dans son meilleur jour, l’ancien joueur du Los Angeles FC n’a presque jamais été mis en difficulté pour les attaquants adversaires. Il se fait remarquer notamment par pas moins de 6 dégagements, 2 interceptions, 2 tacles. Il reste dans la lignée de ses matchs depuis l’entame de cette saison.

MOUSTAPHA SECK confirme

Encore un match remarquable de la part de l’arrière latéral gauche de Portimonense. Contre le Grupo Desportivo de Chaves vendredi, le joueur de 26 ans a été à la hauteur d’une victoire 1 à 0 pour son équipe. Dans son couloir, Tapha, toujours très attentif, n’a jamais été mis en difficulté par les attaquants de Chaves. S’il a été moins en vue offensivement, c’est parce qu’il a rempli le contrat défensivement.

FRANCK KANOUTÉ omniprésent

Une sixième victoire d’affilée pour le FC Sochaux-Montbéliard, vainqueur du Nîmes Olympique samedi et leader en solitaire de Ligue 2. Une énième belle prestation de la part de Franck Kanouté, devenu titulaire indiscutable chez les Lionceaux. S’il lui reste encore à travailler son niveau athlétique, l’ancien joueur du Cercle Brugge a montré de belles choses, notamment à la récupération. Il est passeur décisif sur le troisième but de Sochaux lorsqu’il lance parfaitement dans la profondeur le déchaîné Ibrahim Sissoko.

IDRISSA GUEYE précieux

Un Idrissa Gana Gueye précieux pour un Everton qui gagne enfin en Premier League après son succès dimanche contre West Ham United. Titularisé pour son deuxième match depuis son retour à Goodison Park, le milieu de terrain de 32 ans a apporté à la fois calme et sérénité aux Toffees. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a totalement muselé l’entrejeu des Hammers, et ce n’est pas Lucas Paquetá qui dira le contraire. Il a été le troisième joueur dans ce match à avoir touché le plus de ballons (75) avec notamment 90% de passes réussies, seulement 7 ballons perdus. Enfin de match, au moment où West Ham poussait pour égaliser, IGG, lui, poussait Gianluca Scamacca pour gratter du temps.

PAPE CHEIKH DIOP en maestro

Un énorme match, dimanche face à l’Olympiacos, pour le nouveau milieu de terrain d’ARIS Salonique, parfaitement à la hauteur de ce choc remporté par son équipe (2-1). L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a été immense dans la récupération et l’orientation du jeu pour son équipe. Il perd très peu le ballon et ne prend pas de risques inutiles. De plus, il se fait remarquer en attaque quand il le faut. Comme sur le but victorieux d’ARIS puisqu’il est à l’avant-dernière passe, effaçant notamment son compatriote Ousseynou Ba pour permettre à Daniel Mancini de récupérer et envoyer le ballon à Luis Palma.

ILIMAN NDIAYE encore remuant

Au moment de rejoindre son second rassemblement avec l’Equipe Nationale du Sénégal, liman Ndiaye semble très en forme. Auteur d’un bon début de saison, l’attaquant sénégalais de Sheffield United a confirmé ce samedi contre Preston North End. Dans une rencontre où Sheffield United a longtemps été dominé, c’est lui qui débloque la situation en fin de première période. Il fait danser la défense de Preston, enchaîne avec une frappe du droit qui trouve le poteau avant de se déposer dans les filets de Freddie Woodman. Il est proche d’inscrire un doublé en toute fin de première période.

MOUSSA DJITTÉ exceptionnel

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’attaquant de 22 ans a excellé en Major League Soccer avec une performance inédite de sa part : il a marqué son premier triplé en carrière professionnelle. Contre Real Salt Lake, l’ancien joueur de Niarry Tally a porté Austin FC de son instinct de buteur retrouvé. Entré en jeu en seconde période (58e), il a rapidement débloqué la situation en ouvrant le score à la 60e. Puis à la 76e, il récidive avec un doublé avant de clore son récital avec un retentissant triplé obtenu à la 80e minute. Titulaire contre Nashville dans la nuit du vendredi à samedi, il a délivré une passe décisive lors du match nul d’Austin. Trois buts et une passe décisive en 2 matchs, c’est exceptionnel.

PAPISS DEMBA CISSÉ efficace

Du haut de ses 37 ans, Papiss Demba Cissé demeure un attaquant redoutable, ce footballeur qui n’a plus besoin de toucher 100 ballons et courir partout surtout le terrain pour emmener des dégâts aux adversaires. Il suffit de poser la question aux défenseurs des Chamois Niortais et vous aurez la réponse. Avec Amiens samedi, l’ancien joueur de Newcastle a su se démarquer part sa manière. Sur une passe subtile, il permet à Mamadou Doums Fofana d’ouvrir le score à la 54e minute. Puis dans l’heure de jeu, suite à un penalty obtenu par Tolu Arokodare, le nouveau numéro 18 prend des responsabilités qu’il a souvent eues dans sa carrière et à contre-pied le gardien niortais avec une frappe déposée sous la barre transversale. Suffisant pour réussir un match en grand frère.

L’équipe des Sénégalais de la semaine

