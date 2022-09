Fougueux et sympathique, c’est ce contraste qui détermine la personnalité de Bouly Junior Sambou en dehors et sur le terrain. L’attaquant sénégalais qui s’inspire beaucoup de l’anglais Harry Kane vient de connaître son troisième club de sa carrière avec le Wydad AC. Le co-meilleur buteur du dernier exercice de Ligue 1 Sénégalaise, dans cet entretien avec wiwsport, estime avoir bien ciselé son objectif avec le club Marocain.

Entretien !

Tu peux revenir sur ton transfert à Wydad AC ?

C’est un grand club, il sait imposer en Afrique et tout le monde le respecte aussi. Pour moi c’est une bonne étape de ma carrière. Je pense que Wydad me servira de tremplin pour que plus tard, je me propulse vers l’avant.

Comment s’est passée l’approche ?

Je n’ai pas fait de test. C’est mon agent qui leur a présenté des vidéos de moi et tout de suite les dirigeants ont eu satisfaction de ce qu’ils ont vu. Voilà tout est partie de là-bas. C’est par la suite que mon agent m’a appelé pour m’informer de la situation mais je lui ai expliqué que j’avais signé une année supplémentaire avec le Jaraaf pour leur permettre d’avoir quelque chose en cas de transfert. C’est par la suite qu’ils ont appelé le président Cheikh Seck, ils se sont parlé et ont fini par trouver un terrain d’entente. Ils sont revenus vers moi, nous avons disputé et j’ai accepté de les rejoindre

Combien est estimé ton transfert ? Est-ce que vous pouvez confirmer que Jaraaf a encaissé plus de 100 millions ?

Rires, je ne peux pas m’exprimer là-dessus. Je pense que le Jaraaf est mieux placé pour vous donner les chiffres exacts. Cela les concerne vraiment, ils ont négocié mon contrat donc c’est à eux de répondre à cette question.

Comment se passe ton intégration ?

Franchement, rien à dire. Je peux ajouter que je n’ai jamais eu de problème d’intégration depuis mes débuts à EJ Fatick. La langue est peut-être ma seule barrière puisque la plupart des joueurs s’expriment en arabe. C’est un peu compliqué. Mais quand en matière de football il existe un seul langage, celui du terrain. À part ça, je peux dire que je n’ai aucun problème d’adaptation. Sur le terrain, c’est à moi de m’adapter avec le style de jeu du club et je pense que je serais à la hauteur.

Comment s’est passée ta prise de contact avec tes nouveaux coéquipiers ?

J’ai trouvé sur place de très bons gars, sympas. Ils m’ont sans exception ouvert toutes les portes. En toute honnêteté, ils ont largement contribué à mon intégration rapide.

Paraît-il que l’entraîneur de Wydad AC fut contre ta venue ?

Non, même pas rires. Je viens d’être mis au courant. Tu sais dans notre milieu c’est très facile de faire passer des rumeurs mais en toute honnêteté je n’ai aucun problème avec le coach. En tout cas, il ne m’a jamais montré une chose qui pourrait appuyer ces rumeurs. Il m’a très bien accueilli, comme il l’a fait avec les autres recrues. Je pense que si cette information était avérée, je n’aurais pas la chance de jouer. Comme vous pouvez le constater, j’ai fait un seul entraînement et le lendemain, il m’a convoqué dans le groupe, c’était lors de la première journée. Donc si je n’étais pas dans ses plans, je ne serais intégré si tôt. Il attendrait certainement une confirmation de ma part. Et pourtant j’ai disputé mes premières minutes lors de ma première convocation. Le match suivant, j’étais déjà dans le onze de départ. Bref, ce ne sont que des rumeurs. Rassurez-vous je suis très bien là où je suis Alhamdoulilah.

Wydad a de grands attaquants, ne craignez-vous pas la concurrence ?

Je suis un grand attaquant aussi. J’ai confiance en moi et à mes potentiels. La concurrence est une valeur ajoutée, elle nous permettra de grandir, de nous donner toujours le meilleur de nous-même, mais je pense qu’elle sera saine. J’aurais même peur de m’engager avec une formation ou il n’aura pas de concurrence. Elle nous rend meilleurs et je n’ai peur de cela au contraire.

Comment avez-vous vécu ton premier but, marqué lors de ta première titularisation ?

C’est normal, parce que j’ai un rôle de marquer des buts. Je suis un attaquant, je dois mettre des buts. Je suis persuadé que les dirigeants ont confiance en moi, donc il fallait que je donne de bonne impression surtout pour les débuts. Je suis vraiment content d’avoir ouvert mon compteur. J’espère continuer sur cette lancée.

Quels sont tes objectifs avec Wydad ?

Déjà, je veux donner le maximum de moi-même. Aider mon équipe à gagner ses matchs, remporter tous les trophées possibles, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Je rêve aussi de terminer meilleur buteur du championnat.

Maroc : Wydad – Bouly Junior marque et sort sur blessurehttps://t.co/U9GqI4EqQT — wiwsport (@wiwsport) September 5, 2022

Une aventure européenne ne te tente pas ?

Je suis qu’à ma première année. Je vais continuer le travail. J’ignore également ce que l’avenir me réserve. Je veux uniquement parler du présent. J’essaierai de donner le meilleur de moi-même. Faire tout pour maximiser les chances de Wydad à remporter plus de trophées. Le reste je le laisse entre les mains de Dieu.

Comment avez-vous vécu la qualification des lions locaux au Chan, sachant que vous y avez participé ?

Trop content et fier. J’ai disputé la phase aller à Dakar mais malheureusement je devais rejoindre mon nouveau club pour finaliser mon transfert. Ce qui m’a empêché de participer au match retour mais franchement pour être honnête, je savais que mes coéquipiers allaient décrocher cette qualification. Cela se lisait dans nos yeux, on avait cette détermination d’aller jusqu’au bout. Ça se sentait, il suffisait de faire partir du groupe pour s’en rendre compte. J’étais persuadé qu’on allait briser cette malédiction. Parce que déjà nous avons un groupe soudé et travailleur, de bons techniciens. On était prêts sur tous les plans. Après la qualification, j’ai jubilé comme si j’étais avec l’équipe. J’étais très fier, vraiment très fier. Cela a coïncidé avec mon premier match avec Wydad mais je pensais également à eux.

Vous avez contacté vos coéquipiers de la tanière avec la qualification ?

Bien sûr, juste après mon match avec Wydad, j’ai aussitôt envoyé un message dans notre groupe Whatsapp. C’était très cool, nous avons chanté, dansé ensemble. Nous avons fêté la qualification en virtuel comme il se doit (rires). Je les félicite. Franchement, nous avons un très bon groupe et j’espère qu’on va aller loin.

Quel devrait être l’objectif du Sénégal prochain au chan ?

Comme je l’ai dit tantôt, nous avons un bon groupe, de très grands joueurs. Je sais qu’ils iront jusqu’au bout. Il faut maintenant les accompagner. Certes, il y aura des départs mais cela ne changera pas grand-chose. Le Sénégal a une grande réserve de joueurs. Des joueurs talentueux qui peuvent remporter la coupe et l’emmener au Sénégal. Pape Thiaw aura aussi le temps de refaire une équipe, les gens travaillent, il faut le dire. J’ai aucun doute là-dessus, nous aurons les moyens d’aller jusqu’au bout.

Quel est le club de rêve de Bouly Sambou ?

Oh ! Rires… Mon club de rêve est Chelsea. J’aimerais jouer là-bas un jour.

Tu t’inspires sur quel joueur ?

Harry Kane, oh quel joueur. J’adore son style. Je m’inspire de lui à longueur de journée. C’est mon fan. J’aime aussi Lewandowski, c’est un grand attaquant qui m’inspire aussi. C’est un renard de surface, j’adore aussi sa façon de jouer et de toujours chercher à marquer des buts.

