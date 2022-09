Paul Heckingbottom a réagi sur la convocation d’Iliman Ndiaye en Equipe Nationale du Sénégal pour la deuxième fois consécutive. Le technicien félicite son joueur mais s’inquiète sur condition physique de l’attaquant.

Tout comme la saison passée, Iliman Ndiaye est devenu incontournable dans l’attaque des Blades. Juste avant de rejoindre la tanière des Lions de la Téranga, il a fortement participé à la victoire de Sheffield United avec son cinquième but de la saison qui ouvre le score pour son club lors de la victoire face à Preston (2-0). Le coach s’est réjoui de sa prestation.

« Iliman, nous savons qu’il a ces moments en lui. J’ai critiqué tout le monde à la mi-temps et, quand il a marqué, nous avons eu de la chance » a déclaré Heckingbottom, sur le but de Ndiaye. D’ailleurs selon The Star qui rapporte ses propos, le technicien demande au conseil d’administration de United de lui attribuer un contrat amélioré avant le tournoi de novembre au Qatar.

Justement, le joueur se trouve actuellement en regroupement avec l’Equipe Nationale du Sénégal qui prépare la Coupe du Monde. Ndiaye fait partie des 14 joueurs de United sélectionnés par leurs pays respectifs au niveau senior et junior avant le voyage de Birmingham City à Bramall Lane le 1er octobre. Paul Heckingbottom se dit inquiet.

« Tous les matchs se jouent trop loin à mon goût », a-t-il fait savoir. « Je préférerais qu’il soit ici, à Shirecliffe, avec nous. Sérieusement, personne n’est plus fier d’Iliman que moi, qu’il s’est intégré dans l’équipe sénégalaise et qu’il pourrait potentiellement aller à la Coupe du monde. Mais je ne serai toujours pas tranquille jusqu’à ce que tout le monde soit de retour ».

Iliman Ndiaye a quitté l’Angleterre pour rejoindre la France notamment Orleans où se disputera le premier match amical contre la Bolivie le 24 septembre prochain. Trois jours après, il se déplacera en Autriche où se disputera le second match amical face à l’Iran.

wiwsport.com