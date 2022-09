Annoncé en renfort suite au forfait de Keïta Baldé, Habib Diallo ne rejoindra pas la sélection. Aliou Cissé semble plutôt décidé à travailler avec un groupe réduit.

Tout reste comme ça a débuté, et Mouhamadou Habib Diallo reste à Strasbourg. Alors qu’il semblait tenir la corde pour pallier l’absence de Keïta Baldé Diao, suspendu pour violation du protocole antidopage en Italie, l’attaquant de 27 ans ne rejoindra pas les Lions actuellement présents à Orléans. C’est simple : Aliou Cissé a décidé de ne pas remplacer KBD.

Et ce n’est pas tout puisque le sélectionneur devrait finalement partir avec un groupe de 26 et non 29, le nombre exact de joueurs qu’il a initialement convoqués vendredi dernier. Ainsi, Edouard Mendy, « qui se dirige vers le forfait », et Noah Fadiga, officiellement absent en raison d’une commotion cérébrale, ne seront pas remplacés non plus dans la liste d’El Táctico.

« Tout le monde est arrivé, constate Aliou Cissé devant les caméras de la Fédération Sénégalaise de Football. Certains sont arrivés un tout petit peu en retard mais, dans l’ensemble, tout le monde est là. Nous avons fait une séance de reprise pour avoir une prise en main et donner les objectifs de ses deux matchs très importants. L’ambiance est bonne. »

« Les médecins travaillent sur l’état de forme et de santé de certains. Je pense que c’est demain (mardi) qu’on pourra avoir un point. Keïta Baldé est out. Et Edouard Mendy se dirige vers le forfait. »

🎙️Le sélectionneur national Aliou Cissé a passé en revue son effectif et a livré ses premières impressions à l’issue de l’entraînement du jour. (Partie 1) 👇 pic.twitter.com/G8tHHLsjye — FSF (@Fsfofficielle) September 19, 2022

