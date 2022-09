S’exprimant pour la première fois depuis Orléans où son équipe se prépare à deux matchs amicaux, Aliou Cissé est revenu sur le forfait de Noah Fadiga.

Convoqué pour la première fois en Equipe Nationale, Noah Fadiga (22 ans) ne rejoindra pas La Tanière ce mois-ci pour afin d’affronter la Bolivie (24 septembre) et l’Iran (27 septembre) en amical. Blessé en Championnat ce week-end, le latéral droit du Stade Brestois 29 est victime d’une commotion cérébrale et doit passer des examens complémentaires puis d’observer quelques jours de repos.

Ainsi donc, il déclare forfait pour le rassemblement des Lions. Une déception forcément pour le jeune joueur. Invité à s’exprimer sur son groupe ce lundi, Aliou Cissé a notamment évoqué l’absence de Noah Fadiga et lui ouvre les portes de l’avenir en Equipe Nationale. « On ne joue pas avec la santé, estime le sélectionneur au micro de la FSF. J’ai discuté avec lui et il était déçu (par son forfait).

« Je lui ai fait comprendre que rien ne peut être au-dessus de la santé. C’est très important Il aurait bien aimé être présent, mais c’est partie remise. Il va continue à travailler. On espère qu’il va bientôt venir dans La Tanière. Nous luis souhaitons bon rétablissement », a ajouté Aliou Cissé. A deux mois de la Coupe du Monde, Noah Fadiga a tout le temps devant lui pour faire partie du rendez-vous au Qatar.

