Emmené par un énorme Idrissa Gueye pour sa première titularisation, Everton a signé sa première victoire en Premier League en dominant West Ham ce dimanche (1-0).

Enfin une victoire pour Everton ! Engouffrés dans le bas du classement de Premier League depuis l’entame de cette saison et au bout de quatre nuls et une deux défaites, les Toffees ont décroché, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée, leur tout premier succès de l’exercice en l’emportant à Goodison Park devant les Hammers de West Ham sur le plus petite des marges (1-0).

Une victoire acquise notamment grâce au grand match soldé par Idrissa Gana Gueye qui, arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain, était titulaire pour la première fois. Mais c’est Neal Maupay qui a inscrit l’unique but victorieux d’Everton (53e). Avec cette victoire, les hommes de Frank Lampard remontent provisoirement à la 13e place.

FT. Maupay's first Blues goal gets us all three points… UTFT!!! ✊ 🔵 1-0 ⚒️ #EVEWHU pic.twitter.com/KnsqO1qTlI — Everton (@Everton) September 18, 2022

