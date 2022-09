Prévue le 25 septembre, la 33ème Traversée Dakar-Gorée sera précédée, ce dimanche, par la Traversée Lagon-Anse Bernard, disputée sur un circuit de 3 km. 2 km de moins que le parcours Dakar-Gorée.

Une compétition en eau libre ou verte aux individuels et amateurs et censée permettre aux nageurs de trouver leurs repères et définir des stratégies pour espérer s’illustrer une semaine après lors de la 33ème édition du Dakar-Gorée.

À signaler que le 32ème épisode du Dak-Go avait consacré les victoires de Adama Thiaw Ndir de l’ASFA et Tabara Diagne de l’AOC (Atlantique Olympique Club).