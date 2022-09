Un peu moins de 13 ans après son dernier but, Papiss Demba Cissé vient de marquer à nouveau en Ligue 2 française, cette fois avec son nouveau club d’Amiens.

A 37 ans, Papiss Demba Cissé a toujours le sens du football mais surtout du but. Ce samedi 17 septembre, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2, l’attaquant sénégalais a brillé avec l’Amiens SC, qu’il a rejoint cet été. Titulaire face aux Chamois Niortais, l’ancien joueur de Newcastle United a offert une passe décisive avant de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Il a d’abord permis à Mamadou Fofana d’ouvrir le score à la 55e minute. Puis, sur un penalty qu’il a lui-même obtenu après avoir subi une faute de Samy Moutachy, PDC prend ses responsabilités et ne donne aucune chance au gardien niortais. Voilà 13 ans après son 39e et dernier but en Ligue 2 (4 décembre 2009 avec Metz, contre Ajaccio), il marque à nouveau en D2 française.

wiwsport.com