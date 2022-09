Toujours sans club, Saliou Ciss a été laissé de côté par Aliou Cissé pour les matchs amicaux de septembre, à deux mois de la Coupe du Monde. Un choix fort de la part du sélectionneur.

En Equipe Nationale du Sénégal, un Ciss peut en cacher un autre dans la même descendance. Alors que Pathé Ismaël, son jeu frère a été convoqué pour la première fois, Saliou Ciss ne coïncidera pas de sitôt avec lui en sélection. Le latéral droit aux 39 sélections ne figure pas dans la liste donnée, ce vendredi 16 septembre, par Aliou Cissé pour les deux prochains matchs amicaux des Lions.

C’est donc, sans doute, l’un des choix les plus forts que le sélectionneur des Champions d’Afrique a eu à prendre à deux mois du début de la phase finale de la Coupe du Monde, au Qatar. Taulier de l’Equipe Nationale du Sénégal, particulièrement au cours de cette année 2022, Saliou Ciss est dans un flou total depuis quelques mois. Il n’a pas encore trouvé de club depuis la fin de son contrat à Nancy.

Ses qualités, Saliou Ciss ne les a pas perdues en quelques mois et il aurait même pu espérer cette convocation pour faire de La Tanière son « refuge ». Comment alors expliquer cette, d’autant plus que, sportivement, le sélectionneur ne s’est plus passé de lui depuis février 2019 ? L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars n’a plus joué en match officiel depuis le 5 mai 2022, avec Nancy.

Et pour le remplacer, Aliou Cissé continue de faire confiance à Fodé Ballo-Touré, en dépit de son faible temps de jeu en club. De plus, El Táctico a choisi de faire venir un nouveau dans La Tanière. Il s’agit de l’arrière gauche de l’AS Monaco et ancien espoir allemand (9 sélections) Ismail Jakobs (23 ans). À deux mois du Mondial au Qatar donc, Saliou Ciss sait quoi faire pour espérer y être.

wiwsport.com