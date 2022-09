Sans Youssouf Sabaly, le Real Betis a battu le Ludogorets Razgrad ce jeudi et prend seul la tête de son groupe de Ligue Europa.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa, le Real Betis a d’abord cru à une victoire facile en menant 2-0, puis 3-1 au Stade Benito Villamarín. Mais le Ludogorets Razgrad, très accrocheur, est revenu à 3-2 et a beaucoup poussé en fin de rencontre sans finalement parvenir à tromper à nouveau un vigilant Claudio Bravo.

Le jeune ailier brésilien Luiz Henrique a d’abord ouvert le score à la 25e minute, avant de rendre les clés au capitaine Joaquín, auteur d’un sublime but à la 39e. Juste avant la pause, Kiril Despodov a réduit la marque pour le Ludogorets en marquant d’un coup franc avec l’aide de la Goal-line technology puisque Bravo pensait repousser son tir.

A la 59e minute, Sergio Canales apparaissait pour corser la marque pour Betis, mais les Bulgares ont une nouvelle fois réduit l’écart grâce à Rick (74e). Avec ce succès, les Andalous prennent seuls la tête du Groupe C et devancent de trois unités le Ludogorets et l’AS Roma. Lors des deux prochaines journées, Manuel Pellegrini et ses hommes défieront les Italiens.

wiwsport.com