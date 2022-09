Pour le compte de la 2e journée de Ligue Europa jeudi, l’AS Monaco a été battu au Stade Louis II par Ferencváros (0-1). Titulaire, Krépin Diatta a été remplacé à la mi-temps.

Énorme désillusion pour l’AS Monaco qui rate sa deuxième sortie en Ligue Europa et de surcroît sur sa propre pelouse, le Stade Louis II. Le club de la Principauté, qui a réalisé une mauvaise première période, s’est procuré de nombreuses occasions durant le second acte mais les joueurs de Phillipe Clément ont manqué de réalise devant le but Hongrois.

En revanche, Ferencvaros a pris l’avantage sur son unique occasion de la seconde période par l’intermédiaire de Balint Vecsi à dix minutes du terme de la rencontre. Avec cette défaite, l’ASM occupe la deuxième place du groupe derrière le champion de Hongrie. Dans l’autre rencontre, Trabzonspor s’est imposé, 2-1, contre l’Étoile Rouge de Belgrade.

Nos Monégasques s'inclinent sur la plus petite des marges. Prochaine rencontre ce dimanche, face à Reims, en @Ligue1UberEats. 0-1 #ASMFER | #UEL 🇪🇺 pic.twitter.com/V9v17USKNf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 15, 2022

